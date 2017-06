Saumon: début de saison encourageant sur la Restigouche

Selon les observations d’adeptes de la pêche sur la Restigouche et de certaines données de capture, le saumon serait présent en plus grand nombre dans la Restigouche cette année.

Ces observations contredisent du coup les prévisions inquiétantes publiées récemment par la Fédération du saumon de l’Atlantique. Puisque moins de saumons sont revenus frayer en rivière l’an dernier, l’organisme anticipe encore cette année des montaisons médiocres.

À première vue par contre, ça ne semble pas le cas, du moins dans la Restigouche.

Pierre Arseneault pêche régulièrement le saumon dans la célèbre rivière, et ce, depuis des années. Comme bon nombre d’autres pêcheurs, il n’aime pas la remise à l’eau obligatoire du saumon, une mesure qui, selon lui, contribue peu au maintien des stocks et au rétablissement de la ressource. Il doute également des prévisions de la fédération qu’il qualifie d’alarmiste.

«J’entends ce qu’ils disent, mais ce n’est pas ce que je vois», exprime-t-il.

Pêchant dernièrement dans le secteur du rocher Morrissey, il dit avoir vu une grande quantité de saumons, beaucoup plus qu’au cours des dernières années.

«Les fosses que j’ai visitées étaient pleines de gros saumons géniteurs, ce qui est très encourageant. Sinon, j’ai plein d’histoires de pêcheurs ayant accroché des prises de 32, 38 et même 40 pouces. Ça regarde bien pour la saison, ou en tous cas moins pire que ce que l’on nous prédit», raconte-t-il.

À preuve, il cite les données de capture de la ZEC de la Matapédia au Québec. La Matapédia étant une tributaire, les saumons qui s’y trouvent transigent inévitablement dans la Restigouche.

«Sur pratiquement tous les sites, le nombre de prises est de beaucoup supérieur à l’an dernier», indique-t-il.

Directeur du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche, David LeBlanc a constaté lui aussi une certaine recrudescence de la ressource comparativement à la même période l’an dernier. Cela dit, il se fait beaucoup moins optimiste que son confrère pêcheur quant à la suite des choses.

«C’est vrai que la première montaison – celle de la fin mai – semble avoir été bonne selon les échos que j’entends. Mais depuis, c’est beaucoup plus tranquille sur le tronçon principal de la Restigouche. Rien ne laisse croire qu’on va avoir une saison extraordinaire», dit-il.

En bref, c’est mieux que l’an dernier, mais on est loin d’un retour en force.

Selon lui, bien qu’il soit encourageant d’avoir une bonne première montaison, il en faudra beaucoup plus pour renflouer les populations.

«On a environ quatre montaisons durant l’année. Les plus gros géniteurs passent généralement en premier et viennent ensuite les madeleineaux. On va voir ce qui se passe de ce côté au cours des semaines à venir», ajoute M. LeBlanc.

Pour ce qui est des captures sur la Matapédia, il croit également que ces données doivent être considérées avec prudence.

«Les pêcheurs sont obligés également de remettre à l’eau le grand saumon. C’est leur seconde année et je crois que l’an dernier – par habitude – ils ne rapportaient tout simplement pas toutes leurs prises», note-t-il.

Pour avoir un portrait plus précis de la situation – à savoir si les populations de saumons ont pris du mieux cette année –, il faudra visiblement attendre plus tard en saison. Car pour le moment, tout n’est que prédiction.