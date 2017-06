Bathurst se lance aussi dans l’aventure des côtes levées

Bathurst lance son premier festival et concours de côtes levées, et ce jusqu’à dimanche.

Depuis vendredi, les ribbers font sauter la viande grillée, nappée de leur sauce secrète, dans le stationnement du boulevard Harbourview, au centre-ville de Bathurst.

Si les marchands sont peu nombreux vu qu’il s’agit du premier Ribfest et qu’une activité du genre se tient à Moncton également en fin de semaine, les bénévoles et l’équipe du Club Rotary, qui chapeaute l’événement, prévoient qu’au moins 6000 personnes feront un arrêt sur le site.

«Même s’il y a celui de Moncton, nous sentons que nous pouvons attirer les gens dans le nord. C’est la première fois, donc nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, mais il y a de la musique, des jeux d’enfants. Pour beaucoup, ça va dépendre de la météo, quoiqu’il y a un mois, Miramichi a eu son Ribfest. Il faisait très froid et ils ont eu ce nombre de visiteurs», se dit Gary Winsor, un des coprésidents du Ribfest à Bathurst.

Deux heures après l’ouverture, vendredi, plusieurs amateurs avaient déjà pris d’assaut les kiosques.

«Nous avons déjà fait ceux de Moncton et Halifax, donc c’est sûr que nous sommes à celui de Bathurst. Ce n’est pas aussi grand qu’à Moncton, mais c’est bien. Il faudrait que ça continue année après année. Ça amène du monde dans la ville et nous avons besoin de ça à Bathurst», expriment Anne et Daniel Noël, qui sont revenus dans la région après presque 30 ans à Yellowknife.

Pour Suzanne Dugas, cet événement sert aussi une bonne cause, à savoir recueillir des fonds qui seront reversés dans la communauté, comme contribuer au succès du Festival de musique de Chambre dont elle est responsable.

«Les Rotary sont toujours là pour nous appuyer. En plus, l’atmosphère du Ribfest est belle. Nous avons attendu juste un peu en ligne et ça nous a permis de rencontrer des gens. Aussi, ceux qui ont essayé les côtes levées vont jaser avec d’autres personnes et elles vont peut-être décider de venir. En plus, des gens qui vont revenir», croit Mme Dugas.

«Moi, je suis prêt pour toutes les activités qui incluent la nourriture. Je suis encore en croissance», lance en riant Marcel Dugas, son conjoint depuis 43 ans, en dégustant ses travers de porc.

Les kiosques sont ouverts jusqu’à 23h, mis à part la dernière journée, qui se conclura à 19h.