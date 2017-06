La douce odeur des grillades envahit Moncton!

D’alléchantes odeurs de viande grillée viennent titiller les narines des visiteurs du parc Riverain depuis vendredi. Le Ribfest et l’Atlanticade mettent de la vie dans le centre-ville de Moncton.

Pendant trois jours, les experts du barbecue font découvrir leurs recettes de côtes levées, de poulet et de porc effiloché. Difficile de résister à la viande dorée à souhait sur le grill!

Les cinq «ribbers» invités au festival s’affrontent dans un concours du meilleur barbecue. Les cuisiniers s’encouragent à gorge déployée pour attirer l’attention.

«Thank you to the tippers!», lancent-ils en coeur à chaque pourboire reçu. Chacun a son secret pour remporter la faveur du public.

Venue de l’Ontario, Fredericki Kefalidis a suivi la voie de son père, gérant du Crabby’s BBQ Shack.

C’est avec une pointe de fierté qu’elle nous révèle ses astuces pour des côtes levées capables de se démarquer. Elle et ses collègues ont décroché le prix du jury lors de leur passage à Moncton en 2015.

«Il faut les cuire doucement à faible intensité après les avoir fait fumer pendant quatre heures. On choisit toujours les produits de meilleure qualité, notre sauce maison est vieillie deux ans avant d’être utilisée.»

Pour Andrew Reinhardt de Silver Bullet BBQ, badigeonner la viande de sauce ne suffit pas à lui donner le goût recherché: le mode de cuisson est tout aussi important.

«On utilise seulement du bois de cerisier, ça prend un grill authentique, pas de propane ni de charbon», souffle-t-il.

Déplaçant leur remorque de ville en ville, l’équipe de Silver Bullet sillonne le Canada tout au long de l’été. Ils s’apprêtent à vendre plus de 70 000 pièces de viande en à peine quatre mois.

Ce mode de vie a séduit Andrew qui apprécie autant les voyages que la cuisine.

«On passe vraiment de bons moments, tu peux amuser les gens, crier fort… C’est drôle de voir les réactions des clients!», lance-t-il, enveloppé par un nuage de fumée.

La recette a convaincu Paul LeBlanc, venu déguster son repas protéiné en contemplant la rivière Petitcodiac. «Je crois que je vais revenir demain pour en tester d’autres», s’amuse-t-il la bouche pleine.

Les organisateurs s’attendent à une fin de semaine très achalandée. Environ 30 000 amateurs de viande sont venus se salir les doigts lors du précédent Ribfest.

Samedi et dimanche seront tout aussi rythmés par les activités de l’Atlanticade, l’un des plus grands rassemblements de motocyclistes en Atlantique. Plusieurs milliers d’amateurs de moto sont attendus dans les rues de Moncton.

Discussion autour des boutiques d’équipements, balades en groupe ou concours de tatouages, le festival est l’occasion pour les motards de partager leur goût pour les véhicules à deux roues.