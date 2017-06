Feu vert à une mine qui créera 300 emplois au nord-ouest de Fredericton

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, était de passage à Fredericton, vendredi. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le projet de construction d’une mine à ciel ouvert au nord-ouest de Fredericton obtient le feu vert du gouvernement fédéral.

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a annoncé vendredi matin, dans la capitale provinciale, que la mine Sisson avait complété toutes les étapes réglementaires.

La mine de tungstène et de molybdène devrait créer 300 emplois directs et générer 525 millions $ en redevances minières et en recettes fiscales pendant 27 ans.

Si tout se déroule comme prévu, la construction du projet piloté par la minière Northcliff Resources devrait commencer au printemps et durer deux ans.

«La mine devrait être opérationnelle d’ici deux ans et demi ou trois ans», a indiqué Dominic LeBlanc.

