Gel des évaluations foncières: le ministre persiste et signe

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, défend le gel des évaluations foncières. Malgré la grogne qui émane des hôtels de ville de la province, il garde le cap.

Le gouvernement Gallant a pris le monde municipal par surprise, mercredi, en annonçant le gel des évaluations foncières en 2018.

Cette mesure mise en oeuvre dans la foulée du scandale des évaluations truquées lui donnera le temps de mettre en oeuvre les changements qui pourraient découler de la révision menée actuellement par la vérificatrice générale (dont les résultats seront publiés en novembre).

La nouvelle a été accueillie par un barrage de critiques de la part de nombreux maires qui ont notamment critiqué le fait qu’ils n’ont pas été consultés par le gouvernement au préalable et que le gel leur causera de sérieux problèmes.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, Serge Rousselle persiste et signe. «Notre but c’est de restaurer l’équité dans le système et aussi restaurer la confiance du public dans notre système d’évaluation. Et notre point de vue demeure le même», dit-il d’entrée de jeux.

Il dit comprendre que les municipalités accordent une importance aux revenus additionnels qu’ils auraient pu toucher en temps normal. «Mais on trouve inacceptable que le gouvernement commence un nouveau cycle de réévaluation sans avoir fait le travail pour régler la situation», dit-il.

Dans une déclaration écrite que nous a fait parvenir son porte-parole après l’entrevue, le ministre Rousselle affirme qu’«il ne revient pas à la province de microgérer les affaires municipales et de leur dicter leur taux de taxation. Ce n’est pas son rôle. Son rôle est de s’assurer des évaluations justes et c’est pourquoi nous avons pris les mesures qui s’imposent selon nous.»

En entrevue, nous lui avons souligné que certaines municipalités vont fort probablement compenser en augmentant leur taux de taxation, ce qui touchera tout le monde (même les gens dont la valeur de la maison aurait fait du surplace ou diminuée en temps normal). Nous avons demandé au ministre en quoi cela sera équitable.

«Il y a une équité dans le sens du système global. Il fallait absolument arriver à la meilleure solution compte tenu des faits qu’en novembre il faut donner l’assiette fiscale aux municipalités (soit à peu près en même temps que le dépôt prévu de la révision de la vérificatrice générale).»

ll note que dès que dès l’agence indépendante chargée de gérer les évaluations fiscales (qui doit être mise sur pied avant l’année d’imposition 2019) sera à l’oeuvre, c’est elle qui communiquera le résultat des évaluations fiscales (autrement dit, l’assiette fiscale) aux municipalités.

Quant aux critiques des municipalités qui reprochent au gouvernement de les priver de revenus supplémentaires qu’elles prévoyaient toucher, Serge Rousselle dit que les exceptions au gel permettront aux municipalités d’aller chercher environ la moitié de la hausse normale des assiettes fiscales.

Rappelons que le gel ne s’appliquera pas aux nouvelles constructions, aux propriétés ayant subi des rénovations qui ont nécessité un permis de construction, aux transactions immobilières et aux propriétés dont la valeur diminue en raison des forces du marché.

Plusieurs maires et intervenants du monde municipal accusent aussi le gouvernement provincial de leur avoir tourné le dos et de ne pas les avoir consultés avant de décider de geler les évaluations foncières.

Serge Rousselle ne s’en excuse pas. «Je dois dire que je les ai informés à l’avance. Je les ai informés de la décision. Il y a toujours un processus à

suivre. Dans ce cas-ci, je pense que c’est vraiment le gouvernement provincial qui à l’heure actuelle – avant que l’on ait notre agence indépendante – doit prendre la décision en ce qui a trait à l’assiette fiscale. Dans ce contexte, on a évalué l’ensemble des facteurs et pour nous, c’est la décision qui a été prise.»