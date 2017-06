L’Acadie Nouvelle achète les Éditions de la Francophonie

Les Éditions de l’Acadie Nouvelle continuent de diversifier ses activités. Après avoir fait l’acquisition de Distribution Plages en 2016, l’entreprise deviendra le nouveau propriétaire des Éditions de la Francophonie à compter du 1er août.

La maison d’édition basée à Lévis, au Québec, est bien connue en Acadie. Depuis sa fondation en 2001, la vaste majorité des 600 livres publiés ont été écrits par des auteurs acadiens.

Les Éditions de l’Acadie Nouvelle assurent déjà la distribution des livres des Éditions de la Francophonie depuis 2014. La transaction va cependant permettre à la maison d’édition de poursuivre ses activités à partir du siège social de l’Acadie Nouvelle, à Caraquet.

«Une maison d’édition comme les Éditions de la Francophonie est pour nous un outil qui s’apparente aux activités de l’Acadie Nouvelle, qui est d’informer, divertir, rassembler. Ça va permettre à un nombre d’auteurs de publier un livre, que ce soit leurs mémoires, une monographie paroissiale, des histoires locales, régionales et ainsi de suite. Ça va être un avantage pour la Péninsule acadienne et l’Acadie en général», explique Clarence LeBreton, président des Éditions de l’Acadie Nouvelle.

Fondées en 2001 par Denis et Faye Sonier, les Éditions de la Francophonie ont publié près de 600 livres en 16 ans. Le couple, originaire de la Péninsule acadienne, mais établi à Lévis depuis plusieurs années, souhaitait remplir le vide laissé par les Éditions d’Acadie, qui avait fermé ses portes en 2000. Depuis sa création, le succès de la maison d’édition a été constant.

«Les Éditions de la Francophonie ont toujours été prospères financièrement. La raison étant que Faye a toujours été la directrice générale et pour elle, une cenne, ça compte! L’année 2016-2017 a été l’une de nos plus importantes. En 10 mois et demi, nous avons édité et réédité 55 titres. Il y a très peu de maisons indépendantes qui en publient autant», dit Denis Sonier.

Selon Denis Sonier, la réussite de l’entreprise s’explique du fait qu’elle répond à un besoin particulier en Acadie. Elle permet à plusieurs auteurs de raconter leur propre histoire ou l’histoire de leur coin de pays.

«Dans un milieu minoritaire, la personne qui a une belle histoire à raconter, elle se tourne vers qui? Les maisons connues au Québec préfèrent publier des auteurs connus pour mieux vendre», dit-il.

«C’est un acteur important dans le monde culturel acadien. Il y a très peu d’endroits ou monsieur et madame tout le monde peut se faire publier. Il y a aussi peu d’endroits où faire publier un ouvrage majeur comme celui de Michel Doucet sur les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick», ajoute Clarence LeBreton.

Malgré leur succès, Faye Breau et Denis Sonier, aujourd’hui âgés de 78 ans, sont prêts à tourner la page.

«Les Éditions de la francophonie se devaient d’appartenir à l’Acadie, car elles ont été créées par deux Acadiens, originaires de la Péninsule acadienne, pour permettre aux auteurs d’ici d’avoir une maison pour éditer leurs livres», souligne M. Sonier.

Les Éditions de l’Acadie Nouvelle publient le quotidien L’Acadie Nouvelle depuis 1984 et son site web (www.acadienouvelle.com) est le plus fréquenté par les francophones de l’Atlantique.

En 2014, l’Acadie Nouvelle lance sa boutique en ligne (ANBoutique.ca) en proposant des produits conçus au Nouveau-Brunswick ainsi que de nombreux produits culturels, dont des CD et des livres d’auteurs acadiens. Les Éditions de l’Acadie Nouvelle est aussi copropriétaire avec DPG Communication de Tango Médias, qui propose des solutions web aux gens d’affaires et aux organismes socioéconomiques en Atlantique.