Prix Acadie-Québec: un ex-ministre récompensé

L’ex-ministre québécois Benoît Pelletier et la Société Saint-Thomas-d’Aquin sont les récipiendaires du Prix Acadie-Québec 2017.

Cette distinction est décernée chaque année par le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et la Société Nationale de l’Acadie à des organismes et des citoyens qui ont contribué à consolider les relations entre les deux peuples.

Benoît Pelletier a été ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie dans le gouvernement de Jean Charest.

Le professeur de droit civil à l’Université d’Ottawa a notamment participé à la fondation du Centre de la francophonie des Amériques. Il est aussi l’instigateur de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne.

Fondée en 1919, la Société Saint-Thomas-d’Aquin oeuvre à défendre les intérêts des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard.

Xavier Lord-Giroux, président par intérim de la SNA, souligne les efforts de rapprochement avec le Québec entrepris par l’organisme.

«Les échanges entre l’Acadie et le Québec sont de plus en plus nombreux. L’initiative qu’a menée la Société Saint-Thomas-d’Aquin pour rapprocher les organismes de l’Île-du-Prince-Édouard et des Îles-de-la-Madeleine en est un bel exemple. Ces deux communautés insulaires collaborent pour favoriser le développement durable du tourisme et de l’économie de leurs régions, ainsi que la présence du français sur les côtes du golfe du Saint-Laurent.»