Smurfit-Stone: la démolition suspendue

La démolition du troisième silo de l’ancienne Smurfit-Stone de Bathurst a été suspendue vendredi, par Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick.

Après une journée de palabres, des agents de l’organisation ont jugé que le chantier n’était pas assez sécuritaire pour les travailleurs et leur ont interdit de continuer à démanteler la tour.

Selon l’ordre de suspension, que l’Acadie Nouvelle a pu consulter, il est demandé à la compagnie de contrôler les dangers et de réduire les risques afin de pouvoir terminer la tâche.

Le propriétaire du site de l’ancienne usine fulmine contre la décision de Travail sécuritaire.

Il argumente que les deux premières tours sont tombées de la même manière. Pour la troisième, il engagé une autre entreprise qui détenait de la machinerie encore plus imposante.

«Ça fait plusieurs années que les gens attendent que ça tombe. Je fais de mon mieux, mais on me met des bâtons dans les roues. Je suis écœuré de me battre. On veut que je nettoie le site, que je mette Bathurst plus beau, mais on ne me laisse pas faire», enrage Raymond Robichaud.

L’entreprise Maurice Doiron Camionnage et Excavation croit qu’elle aurait pu en venir à bout si l’inspecteur lui avait laissé une demi-heure à une heure de plus.

«Elle aurait été en bas. Ça fait 40 ans que je travaille dans l’équipement lourd. Je suis qualifié instructeur et c’était ça mon métier dans l’armée. Je sais donc ce que je fais. Là, ça reste de même (tour penchée), ce qui est terriblement dangereux pour le public, parce que même si l’accès à la propriété est interdit, quelqu’un peut décider de venir la nuit. La tension est sur les barres de fer. Avec le temps, elles s’affaiblissent et juste trois pieds de ciment les tiennent, donc ce n’est pas sécuritaire de laisser ça ainsi», exprime René Doiron, l’opérateur de machinerie.

L’usine de pâtes et papier a fermé abruptement ses portes en 2005. Cinq ans plus tard, la compagnie américaine Green Investment a racheté la propriété, récupéré les métaux qui avaient de la valeur et laissé les lieux dans un état délabré.

Malgré les demandes répétées de la Ville de Bathurst et du gouvernement provincial pour nettoyer le site, l’entreprise n’a jamais plié et a été condamnée par les tribunaux à une amende de 150 000$.

Raymond Robichaud a pour ambition de bâtir, près du coin des silos, un édifice à 40 appartements.

Les travaux de construction d’une station-service à l’endroit où était situé le stationnement de l’ancienne usine, de l’autre côté de la rue, doivent débuter la semaine prochaine.