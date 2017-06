Ambulances: des délais d’intervention jugés inéquitables au Restigouche-Ouest

Estimant le temps d’intervention des ambulances trop élevé dans certains secteurs du Restigouche-Ouest, la communauté rurale de Kedgwick estime qu’il serait plus équitable que le prochain poste d’ambulances soit implanté sur son territoire.

«Un service égal, équitable d’un bout à l’autre du territoire. C’est tout ce que je demande.»

Avant d’être élue mairesse, Janice Savoie était conseillère municipale avec comme responsabilité le dossier de mesures d’urgence. Cela fait donc un moment déjà qu’elle s’intéresse à la question des ambulances et ce n’est pas la première fois qu’elle remet en question le temps d’intervention de celles-ci sur le territoire du Restigouche-Ouest.

Actuellement, on retrouve une ambulance à Kedgwick entre 8h et 16h, et une autre en poste à Saint-Quentin 24h sur 24h. Cette dernière prend le relais par la suite pour tout le territoire.

Mme Savoie a récemment été surprise d’apprendre que le poste d’ambulance actuel (à Saint-Quentin) devait déménager et que son successeur aura à nouveau pignon sur rue à Saint-Quentin.

Sans rien enlever à ses voisins, la mairesse de Kedgwick remet en doute cette décision d’Ambulance NB et demande un moratoire afin que celle-ci soit révisée en profondeur.

«Nous sommes le vrai point central du Restigouche-Ouest, entre Saint-Quentin et Menneval. Si on veut faire des interventions efficaces, ce serait logique que ce soit ici», indique-t-elle.

Selon le dossier qu’elle a monté et soumis tant au gouvernement qu’à Ambulance NB, lorsque l’ambulance doit intervenir à Menneval à partir de Saint-Quentin – donc d’une extrémité à l’autre du comté –, elle doit parcourir une distance de 46 km, ce qui prend environ 33 minutes, soit un aller-retour d’une heure vers l’hôpital de Saint-Quentin.

Selon Mme Savoie, si l’ambulance était stationnée en permanence à Kedgwick – scénario qu’elle préconise –, le temps de réponse serait beaucoup plus équitable pour la région. Cela couperait notamment d’une vingtaine de kilomètres la distance vers Menneval.

Certes, il faudrait ajouter quelques kilomètres pour intervenir à Saint-Quentin, mais puisque l’hôpital s’y trouve déjà, Mme Savoie estime que les citoyens de cette localité ne perdraient pas trop au change (court trajet de retour vers l’hôpital).

«La question n’est pas de dire “on veut enlever quelque chose à Saint-Quentin au profit de Kedgwick”, loin de là. Ce n’est pas Kedgwick contre Saint-Quentin, c’est uniquement par souci d’équité pour la population du Restigouche-Ouest. Car plus de trente et même parfois quarante minutes pour une intervention d’ambulance, c’est beaucoup trop lorsqu’il s’agit d’une urgence, lorsque des vies sont en jeu», exprime Mme Savoie.

La mairesse a questionné Ambulance NB sur les critères qui font en sorte que Saint-Quentin a été sélectionnée pour le futur poste d’ambulance.

«On m’a indiqué que c’était parce que c’était là que se trouvaient la plus forte densité de population et le plus haut volume d’appels. Je veux bien, mais on est dans une région rurale ici. La distance et le temps d’intervention devraient être pris en considération également. À mes yeux, on se doit d’être équitable, il n’y a pas une vie plus importante qu’une autre et tout le monde devrait avoir droit à un service rapide et de qualité», indique la mairesse.

Mme Savoie n’a pas eu de réponse quant à sa demande de moratoire. La date limite des soumissions pour ce projet est lundi prochain.

Ambulance NB n’était pas joignable vendredi pour répondre à nos questions.