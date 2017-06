Bas-Caraquet fête l’arrivée de l’été

Bas-Caraquet était en fête ce week-end avec le Festimer. Plusieurs activités étaient proposées.

De la plus ludique, comme la course de sableuses à ruban, à la plus sportivo-éducative avec le cours de remise en forme pour les jeunes mamans et leur(s) enfant(s), mis en place par Espace Croissance.

Martine Haché, d’Anse Bleue y a participé, avec sa fille de 4 ans, Mégane. Elle a apprécié ce Festimer.

«Ça donne le coup d’envoi des festivals de l’été. Ça nous fait sortir. On en a bien besoin après l’hiver qu’on a eu.»

L’événement de la manifestation de Bas-Caraquet s’est déroulé samedi soir: le groupe Les BB est remonté sur scène pour un concert qui a ravi les fans de la première heure.

«L’ambiance était spéciale. On a accueilli plus de 1000 spectateurs. On pensait qu’on en aurait moins», confie Jean-Sébastien Doiron, le président du Festimer.

Confortés par ce succès, lui et son équipe planifient dès à présent le festival de l’an prochain. «On a déjà réservé quelques artistes et on a plein d’idées. Ce sera possible de faire encore mieux que cette fois-ci où notre programmation était la plus riche jamais organisée.»