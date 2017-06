Crise du verglas: la moitié des demandes d’aide financière n’ont toujours pas été traitées

Six mois après la crise du verglas, André Doiron, de Saint-Simon dans la Péninsule acadienne, attend toujours des réponses aux demandes d’aide financière qu’il a formulées par le biais du programme d’aide financière en cas de catastrophe, mis sur pied par le gouvernement provincial.

De son côté, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick continue de déployer tous les efforts afin de traiter les réclamations le plus rapidement possible, informe Robert Duguay, un porte-parole de l’organisme.

Environ de la moitié des 5160 réclamations ont été traitées à présent. Cela représente environ 844 000$ en paiements émis, ajoute-t-il.

«La grande partie est destinée à couvrir des dommages résidentiels.»

Les gens avaient jusqu’au 19 mai pour présenter une demande. Le programme a pour objectif de couvrir certains dommages et pertes entraînés par la tempête de verglas qui ne sont pas normalement pris en charge par les assureurs.

Les réparations aux panneaux électriques et l’achat d’essence pour des génératrices étaient admissibles. L’enlèvement des arbres représentant un risque pour la sécurité est également couvert. Cependant, les pertes de nourriture ne l’étaient pas.

Malgré cela, André Doiron commence à perdre patience. Durant la crise du verglas, sa résidence était sans électricité pendant 10 jours. Pendant ce temps, il a eu recours à une génératrice. L’homme souhaite profiter du programme pour faire rembourser les dépenses pour l’essence.

Cet hiver, il s’est rendu dans un bureau de Service NB pour faire une demande d’aide. Il est toujours en attente de réponses, déplore-t-il.

«On nous a demandé des photos des génératrices, les numéros de série, les reçus pour l’achat d’essence et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de formulaires à remplir. Il a fallu y retourner souvent. Je l’ai fait, j’ai de la patience. On m’a dit que ça irait assez vite, mais l’hiver a passé, le printemps a passé et l’été est maintenant arrivé.»

Plusieurs arbres et branches sont aussi tombés sur son terrain.

«Après la tempête, on m’a dit qu’un expert d’assurances sera envoyé chez moi pour faire des évaluations. Les saisons passent, mais rien n’est vraiment arrivé encore. Je leur ai demandé s’ils savent au moins vers quand il viendra. Ils ne le savent pas trop. On nous a pourtant dit que ça serait réglé rapidement.»

Avec les vacances estivales qui sont sur le point de commencer, M.Doiron craint que les gens soient obligés d’attendre encore plus longtemps avant de recevoir des réponses.