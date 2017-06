Dalhousie est sérieuse dans son intention de donner des terrains

La Ville de Dalhousie était plus que sérieuse lorsqu’elle a indiqué, en début d’année, son intention de donner des terrains afin d’encourager le développement commercial, industriel et résidentiel.

Parmi les lots mis à la disposition de citoyens ou d’entrepreneurs, certains se trouvent au beau milieu de la ville, soit les anciens terrains de baseball et de soccer qui longent la rue Chaleur.

Pour le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, de par leur situation géographique, ces espaces possèdent un énorme potentiel de développement résidentiel. Un entrepreneur se serait d’ailleurs manifesté avec l’intention d’y construire des appartements spécialement adaptés pour les personnes plus âgées. Selon lui, ces petites constructions d’un seul étage conviennent mieux à cette clientèle qu’une maison conventionnelle.

«Lorsqu’on regarde le dernier recensement, une personne sur trois ici est à la retraite. Plus ces gens avancent en âge, plus c’est difficile pour eux de maintenir de grosses maisons vides. On trouve que c’est important de garder ces gens ici, dans leur ville. Mais en ce moment, nous n’avons pas les infrastructures pour le faire alors ils doivent aller à l’extérieur», indique M. Pelletier.

Le maire estime également que cela pourrait avoir un effet positif sur le marché immobilier dans la ville, soit en attirant de jeunes familles qui désirent des maisons décentes à un prix abordable.

La Ville se dit prête à céder des terrains aux investisseurs sérieux démontrant leur intention de construire un commerce ou une résidence à l’intérieur d’un délai raisonnable.

«On ne veut pas donner un terrain et que la personne attendent deux ou trois ans avant de faire quelque chose avec. On veut que ça se concrétise rapidement», note le maire.

Terrain convoité, mais…

Le terrain le plus convoité de Dalhousie n’est toutefois pas la propriété de la Ville. Et s’il le devenait, il est fort à parier qu’il ne serait certainement pas donné.

Cela fait maintenant cinq ans que l’usine AbitibiBowater a été rasée du paysage de Dalhousie, laissant derrière un immense terrain vacant au beau milieu du centre-ville. Car s’il est convoité par certains, personne n’a pu encore réussir à s’entendre avec son propriétaire, la compagnie Fer & Métaux Américains, y compris la Ville de Dalhousie qui a toujours eu un œil sur le lot.

M. Pelletier aimerait bien réussir là où ses prédécesseurs ont échoué.

«C’est certain que c’est un terrain qui est très intéressant et qui pourrait mener à du développement dans le futur», explique le maire.

Depuis son élection l’an dernier, le maire confirme avoir discuté à quelques reprises avec la compagnie québécoise à propos de l’avenir du terrain.

«On voulait notamment savoir quels étaient leurs plans, l’état du terrain depuis son nettoyage, combien il en exigeait et s’il y avait des acheteurs intéressés. Une fois qu’on aura tout mis à jour, on pourra s’asseoir et regarder les différentes possibilités qui s’offrent à nous», indique M. Pelletier.

Car au dire du maire, la ligne de communication avec l’entreprise est toujours fonctionnelle. «De notre côté, c’est certain qu’on aimerait voir les choses bouger, voir quelque forme de développement dans ce secteur de la ville plutôt qu’un terrain vague. Et on travaille toujours avec eux afin de faire avancer le dossier», indique-t-il.