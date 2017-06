Lourde opération policière à Moncton: deux personnes arrêtées

Une importante opération policière qui s’est déroulée dimanche à Moncton s’est soldée par l’arrestation de deux personnes.

L’équipe d’intervention tactique de la GRC s’est rendue sur la rue High, entre le chemin Mountain et l’avenue Sherrard, peu après 7h15 dimanche.

La GRC a indiqué que quatre coups de feu auraient été entendus devant un immeuble à logements du 400 rue High.

Plus d’une trentaine de policiers, lourdement armés et accompagnés de plusieurs chiens pisteurs, se sont rapidement rendus sur place avant de procéder à l’évacuation de nombreuses résidences et d’ériger un périmètre de sécurité aux abords de l’imposant immeuble à logements.

Une équipe de négociateurs de la GRC s’est jointe au déploiement policier et a entrepris des pourparlers avec les suspects à un certain moment de la journée.

Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Les habitants du quartier ont été invités à demeurer dans leur domicile et à éviter de circuler dans le secteur visé par l’opération policière.

«À 15h50 nous avons procédé sur place à l’arrestation d’une femme âgée de 26 ans et d’un homme âgé de 25 ans qui sont originaires de la région Moncton. Ils demeurent détenus pendant l’enquête. Pour l’instant il est encore trop tôt pour dire s’ils vont comparaître en Cour lundi et si des accusations seront portées à leur endroit», a indiqué à l’Acadie Nouvelle le sergent André Pépin du département Codiac de la GRC.

«Aucune victime n’est à déplorer», a précisé le porte-parole de la GRC.

Afin de ne pas nuire à son enquête, le corps policier reste discret sur les détails entourant l’opération qui aura duré près de neuf heures et les éléments d’enquête récoltés.

La GRC a toutefois indiqué que des coups de feu ont bel et bien été tirés et que les deux suspects ont été arrêtés sans incident.

Melanie McPhee, une voisine habitant l’immeuble qui a été pris d’assaut par les policiers, a confié à CBC avoir entendu des détonations et vu une camionnette quitter rapidement les lieux après avoir été la cible des tirs.

Cette information n’a pas été confirmée par la GRC.

(Avec la collaboration des journalistes Sébastien Lachance et Simon Delattre)