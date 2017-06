Moncton: des coups de feu entraînent une lourde opération policière

TEXTE MIS À JOUR À 11H30.

Une importante opération est en cours à Moncton. Quatre coups de feu ont été entendus vers 7h15 dimanche matin sur la rue High, entre le chemin Mountain et l’avenue Sherrard.

– Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La provenance du tir a été localisée devant un immeuble à logements du 400 rue High et des équipes lourdement armées sont en position.

L’équipe d’intervention d’urgence de la GRC est sur place, de même que plusieurs chiens pisteurs.

Plusieurs résidences ont été évacuées et un périmètre de sécurité a été érigé. Les habitants du quartier sont invités à demeurer dans leur domicile.

– Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Aucune victime n’est à déplorer, confirme le sergent André Pépin du département Codiac de la GRC.

«Nous donnerons plus de détails au cours des prochaines heures. On demande au public de se tenir loin du secteur et aux résidents du quartier de rester chez eux», ajoute-t-il.

– Acadie Nouvelle: Simon Delattre

– Plus de détails à venir