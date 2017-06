The Story of Us: des sénateurs déçus des réponses de CBC

Canada: The Story of Us - Gracieuseté

Malgré certaines explications présentées par CBC/Radio-Canada, la série télévisée Canada: The Story of Us continue à préoccuper des sénateurs siégeant à Ottawa.

Le 11 mai, une vingtaine de représentants de la chambre haute, sous le leadership du sénateur acadien René Cormier, ont cosigné une lettre transmise au PDG de Radio-Canada, Hubert Lacroix.

Dans cette lettre, ils affirment «joindre leur voix aux nombreux Canadiennes et Canadiens qui déplorent certains des choix historiques et le contenu du docudrame Canada: The Story of Us».

Le sénateur Cormier et ses confrères indiquaient notamment «qu’il est de la responsabilité du diffuseur public d’assurer une représentation adéquate de l’histoire et de la diversité de notre pays».

La lettre stipulait aussi que «la série occulte complètement un des événements fondateurs de notre pays, la déportation des Acadiens».

Les sénateurs soulignent également que la contribution de nombreux peuples, dont les Acadiens, «à la construction du Canada semble minimisée».

Ils souhaitaient de plus savoir si CBC compte traduire la production en français et la diffuser dans les écoles des communautés francophones et acadiennes du pays.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, a répondu aux sénateurs.

Satisfaits d’avoir réussi à obtenir certaines explications, les sénateurs se disent toutefois déçus de l’absence de réponse claire de la part de CBC/Radio-Canada quant au contenu du guide de l’enseignant qui doit être offert comme outil pédagogique pour accompagner le visionnement de la télésérie.

«Dû au manque d’information fournie, nous sommes toujours préoccupés par le contenu du guide pédagogique que CBC/Radio-Canada prévoit produire pour les écoles. Nous espérons qu’une consultation élargie avec des historiens experts et des pédagogues permettra de pallier aux omissions et aux erreurs historiques contenues dans la série afin que les jeunes Canadiennes et Canadiens soient bien éclairés sur notre histoire commune», a expliqué le sénateur acadien René Cormier.

Les sénateurs déplorent également l’absence de réponse quant à l’usage et à la promotion de la série dans les centres touristiques et institutions culturelles au pays.

Dans une missive d’un peu plus de deux pages adressée au sénateur Cormier, Hubert T. Lacroix reconnaît d’entrée de jeux que la série a fait bon nombre de mécontents.

«Comme nous l’avons dit publiquement, nous regrettons que certaines personnes se soient senties mal représentées. Il est évident que nous n’avions pas l’intention d’offenser qui que ce soit», écrit M. Lacroix.

Le PDG de Radio-Canada défend toutefois l’oeuvre télévisuelle produite par Bristol Global Media.

«Plus des deux tiers des 50 histoires que contient la série portent principalement sur des femmes, des autochtones, des francophones et des minorités», écrit Hubert T. Lacroix.

«Bristol Global Media n’a ménagé aucun effort pour assurer l’exactitude historique de chacun de ces 50 portraits uniques», poursuit le dirigeant de Radio-Canada.

On apprend également dans la réponse de M. Lacroix que la réalisation de la télésérie a été financée à même le budget de CBC et que la société d’État n’a reçu aucun financement additionnel de Patrimoine canadien pour cette série.

Des explications qui ont laissé le sénateur Cormier sur son appétit.

«Nous reconnaissons comme indiqué dans la réponse de CBC/Radio-Canada, que ce docudrame historique n’a pas été conçu de manière linéaire ou exhaustive, mais il n’en demeure pas moins que des erreurs historiques s’y trouvent et que le choix d’omettre certains peuples et communautés est inacceptable. Il n’est donc pas surprenant que des peuples et communautés constituant la société canadienne remettent en question cette présentation de l’histoire», de rétorquer René Cormier, par voie de communiqué.

Le diffuseur public a clairement laissé entendre au groupe de sénateurs signataires qu’elle n’entend aucunement modifier la série ou encore ajouter des épisodes. Elle ne sera pas non plus traduite en français.

Loin de vouloir laisser tomber le morceau, le sénateur Cormier invite les groupes culturels et les communautés à poursuivre la discussion avec CBC/Radio-Canada au sujet de Canada: The Story of Us.

«Il demeure essentiel de transmettre notre histoire avec justesse et de veiller au maintien et à la reconnaissance des peuples, nations et communautés qui ont contribué à la construction du Canada», a indiqué l’ancien président de la Société nationale de l’Acadie.