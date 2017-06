Les caméras de télévision tournées vers le Festival du homard

Le Festival du homard de Shediac suscite l’engouement de multiples réalisateurs d’émissions télévisées. La ville côtière du Sud-Est accueillera trois équipes de tournage pendant le festival, du 5 au 9 juillet.

Le télédiffuseur français, France 5, la chaîne de télévision québécoise spécialisée dans le tourisme et les voyages, Évasion, et le réseau télévisé franco-canadien hors Québec, Unis, braqueront les projecteurs sur le Festival du homard de Shediac.

L’autoproclamée Capitale mondiale du homard sera mise en vedette sur les émissions TOUT UN FESTIVAL! (Évasion), Bizarroscope (Unis) et dans un documentaire de Babel Press (France 5).

Pour Tammy Brideau, coordinatrice du Festival du homard de Shediac, la visibilité de ces trois productions générera des bienfaits à Shediac pendant des années à venir.

«C’est certain qu’il va y avoir des retombées. On prévoit qu’il y aura des visiteurs de plusieurs régions et de plusieurs pays.»

Elle estime aussi que les équipes de tournage généreront de l’excitation chez les visiteurs au festival.

«Tout le monde aime être à la télévision et dans les médias sociaux. Le monde aime voir de l’action et des choses hors de l’ordinaire. Ce n’est pas tous les jours que tu vas à un festival et qu’il y a de grosses caméras.»

Le Festival de Shediac a réussi à retenir l’attention de réalisateurs d’émissions télévisées grâce à une stratégie de marketing plus agressive dans les médias sociaux.

Les semaines après le festival de 2016, les organisateurs ont fait une analyse de leur événement et ont déterminé que la promotion était d’une importance primordiale. Ils ont donc lancé un appel d’offres pour une campagne promotionnelle, qui a été remporté par l’entreprise monctonienne Hawk.

Hawk a élaboré une stratégie mettant l’accent sur les médias sociaux, particulièrement Facebook. Certaines publications du Festival du Homard ont atteint plus de 30 000 internautes.

«On n’avait jamais ça avant. Ce n’est même pas comparable.»

Selon Mme Brideau, le festival a entamé une période de croissance l’an dernier, quand des investissements ont eu lieu afin d’embaucher des employés responsables de l’organisation.

«Pendant 66 ans, il y avait seulement des bénévoles. C’est difficile de faire grossir le festival, de trouver de nouvelles activités ou s’occuper de médias sociaux. Tout le monde a un emploi à temps plein et tout le monde donne déjà son maximum.»

Pour Mme Brideau, le fait que des émissions télévisées s’intéressent au festival est une preuve que leurs efforts portent des fruits.

Le Festival du homard sera lancé le mercredi 5 juillet avec la cérémonie d’ouverture et la dégustation de la plus longue guedille de homard (lobster roll) au monde, une cérémonie d’ouverture et des spectacles musicaux. Le tout se poursuit jusqu’au dimanche 9 juillet, quand le festival se terminera avec le plus long souper au homard – 1000 homards à 1000 personnes -, de la musique et une cérémonie de fermeture.

La programmation complète du festival est disponible sur Internet (shediaclobsterfestival.ca/index.php/fr/).