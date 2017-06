«Cette maison est un don du ciel»

Une maison située près de l’hôpital de Bathurst qui était destinée à être démolie est sur le point de faire le bonheur d’un couple d’Allardville, dont la sienne remonte à la fondation de cette communauté.

Pierre Basque a acheté les terrains situés au 1650 et 1662 promenade Sunset à Bathurst pour ériger des appartements. Sauf qu’au 1650 se trouve une résidence.

Cherchant à s’en débarrasser rapidement, il a pensé à la démolir. Il a cependant voulu voir si quelqu’un voulait se l’approprier, s’épargnant ainsi les coûts de la raser. La seule condition était que l’intéressé l’enlève du lotissement, à ses frais.

M. Basque a donc publié sa brève annonce sur sa page Facebook la semaine dernière, avec une photo de la demeure.

«Je n’avais pas besoin de la maison. J’ai juste besoin du terrain. Alors au lieu de me compliquer la tâche à la démolir ou à la vendre, j’ai choisi de faire savoir à mes contacts qu’elle était disponible gratuitement», explique l’agent immobilier à Moncton.

Son téléphone n’a pas dérougi le lendemain. Hélène, d’Allardville, a entendu parler de cette occasion d’avoir un nouveau toit par deux de ses filles, qui l’ont pressée de contacter Pierre Basque.

«Notre maison appartenait à un des premiers colons d’Allardville. Elle a plus de 80 ans, donc elle est en mauvais état. Elle va finir par nous tomber sur la tête, mais j’aime le terrain qui fait presque deux acres et ça fait 29 ans que nous habitons là. Ce n’est pas celle de mon enfance, mais je viens d’Allardville et je ne voudrais pas déménager ailleurs», explique celle qui préfère qu’on taise son nom de famille.

Il s‘avère que Pierre Basque est aussi originaire de cette localité. Même s’il a quitté son patelin quand il était âgé de 17 ans, son cœur est resté là-bas.

«Je me souviens de la maison de cette famille quand j’étais jeune. Disons qu’elle avait besoin d’attention. Alors quand cette dame m’a appelé, j’ai su que c’étaient à eux que je voulais la donner.»

Il n’a pas flanché même s’il a reçu des offres de personnes prêtes à payer pour acquérir la résidence.

«Quelqu’un me proposait 6000$ tout de suite pour l’avoir. Il l’aurait ensuite rénovée et vendue. J’ai refusé, car, si au début je voulais juste qu’elle soit sortie du terrain, je me suis rendu compte par la suite que si ça pouvait aider une famille qui en avait besoin, ce serait encore mieux. En plus, ces gens-là viennent de la même communauté que moi, donc ça me fait doublement plaisir»

Les futurs propriétaires ont pu visiter l’intérieur du logis de plus d’une trentaine d’années de la promenade Sunset. Ils ont été emballés.

«Elle n’est pas neuve, mais elle est en bon état. Elle paraît mieux que la nôtre. Elle est grande, avec trois chambres à coucher et des espaces de rangement. Je me dis que cette maison est un don du ciel. Si tout va bien et qu’elle devient à nous, nous serons aux petits oiseaux», s’émerveille Hélène.

Hélène et les membres de sa famille se croisent maintenant les doigts pour qu’une institution financière accepte de leur prêter des fonds pour aménager une fondation pour accueillir et déplacer la nouvelle maison jusqu’à Allardville – à 30 km de route – en lieu et place de leur demeure.

Ils apprécient que M. Basque les ait choisis pour lui donner une nouvelle vie, en plus de les aider dans leurs démarches de financement, et pensent déjà à la manière de le remercier une fois que tout sera finalisé.