Pas de répit pour les élus de Haut-Madawaska

Les élus municipaux de la toute nouvelle Communauté rurale du Haut-Madawaska ne passeront certes pas tout l’été allongés sur la plage.

Le travail à accomplir dans la communauté est énorme, à quelques jours seulement de sa création officielle, le 1er juillet.

Le maire Jean-Pierre Ouellet a indiqué être très satisfait du travail effectué à ce jour par les membres du conseil et l’équipe de transition.

Les élus devront se résoudre à se rencontrer au moins deux fois par mois durant toute la saison estivale, une période où il y a habituellement très peu d’activités dans le monde municipal.

Ceux-ci ont entre autres mis des efforts la semaine dernière afin d’unir tous les comptes bancaires des villages fusionnés en un seul compte au nom de la communauté rurale.

«On travaille également sur les arrêtés procéduraux, afin de déterminer la façon dont le conseil municipal va fonctionner lors des réunions publiques», a expliqué Jean-Pierre Ouellet.

Malgré cette période de transition qui nécessite un exercice de planification stratégique et plusieurs mesures administratives, le maire de la Communauté rurale du Haut-Madawaska assure que les enjeux des citoyens continueront d’être prioritaires pour les élus.

«Nous sommes tous conscients du besoin d’être à l’écoute de nos citoyens, et nous sommes disponibles pour discuter des enjeux et préoccupations de ceux-ci» affirme M. Ouellet.

Bien que le principal édifice municipal sera situé à Baker-Brook, les édifices municipaux des villages voisins demeureront ouverts. Les citoyens pourront par exemple continuer de payer leur facture d’eau et d’égout sans devoir se déplacer à l’autre bout de la communauté.

«Nous prévoyons être en mesure d’être à plein régime d’ici la fin septembre», a indiqué le maire.

Les élus municipaux auront également à regrouper les différents contrats de travail des employés municipaux en une seule et unique convention collective.

«Ce ne sera pas une tâche si énorme, les conditions de travail sont sensiblement les mêmes d’un endroit à un autre», explique Jean-Pierre Ouellet.

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera le 11 juillet à l’édifice municipal de Baker-Brook.

«Ça sera un beau défi, une fois que tout sera en place», soutient le maire.

La Communauté rurale du Haut-Madawaska deviendra samedi la plus vaste communauté du Nouveau-Brunswick. Elle est le résultat de la fusion des villages de Saint-Hilaire, Baker-Brook, Clair et Saint-François de Madawaska ainsi que des districts de services locaux de Saint-François, Clair, Baker-Brook, Saint-Hilaire, Lac-Baker et Madawaska.

D’une superficie de 647 km2, le territoire de la communauté est plus vaste que certains pays de la planète comme la Barbade, la Grenade ou encore le Liechtenstein.