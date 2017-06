Meurtre de Baylee Wylie: la demande d’appel de Devin Morningstar est rejetée

Condamné à la prison à vie pour le meurtre au premier degré (prémédité) de Baylee Wylie, Devin Morningstar a appris, lundi matin, que la Cour d’appel du N.-B. rejetait sa demande d’appel.

Le 11 novembre 2016, Devin Morningstar a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Baylee Wylie et d’incendie criminel. Le jeune homme âgé de 19 ans a alors été condamné à la prison à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans.

En mai, un avis d’appel a été déposé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Le document affirme que le juge John Walsh a commis des erreurs de droit dans les instructions données au jury, concernant les notions de doute raisonnable, d’homicide et de meurtre au premier degré.

L’avis d’appel allègue également que le juge n’a pas permis au jury de considérer une défense de contrainte.

Le corps de Baylee Waylee, 18 ans, a été retrouvé le 17 décembre 2015 par les pompiers dans un triplex incendié au 96 rue Sumac à Moncton.

Pendant sa mise en examen, Devin Morningstar a admis avoir poignardé trois fois la victime dans le coup et de l’avoir retenue pendant que les deux autres agresseurs la poignardaient à plus de 100 reprises.

Lors du procès, son avocat a plaidé que son client a agi sous la menace de ces derniers. Pendant l’interrogatoire Morningstar a dit à la police qu’il avait le sentiment que s’il ne participait pas à l’attaque, il risquait d’être tué à son tour.

Devin Morningstar est détenu à l’établissement à sécurité maximale de Renous, au Nouveau-Brunswick.

Tyler Noel et Marissa Shephard ont été également accusés du meurtre au premier degré de Baylee Wylie et d’incendie criminel.

Le 2 mai, Tyler Noel a reconnu sa culpabilité à des accusations de meurtre non prémédité et d’incendie criminel. Il recevra sa sentence les 12 et 13 juillet.

Marissa Shephard subira de son côté son procès à partir du 12 février.

Elle a refusé son droit à une enquête préliminaire et a plaidé non coupable aux accusations de meurtre au premier degré et d’incendie criminel, pour une affaire qui remonte au 16 décembre 2015.