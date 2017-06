Ottawa dit non au Récréaplex de Dalhousie

Le 150e anniversaire du Canada approche à grands pas, mais tous n’ont pas le cœur à la fête à Dalhousie.

L’administration du Récréaplex de Dalhousie a reçu confirmation récemment que le gouvernement fédéral ne participerait pas financièrement à son projet d’économie énergétique. Quoi qu’il en soit, pas question de reculer malgré une facture plus salée.

Le Récréplex, qui comprend notamment un centre de conditionnement physique et une piscine intérieure, a annoncé il y a quelque mois vouloir se doter d’une pièce d’équipement (Dectron) visant à déshumidifier plus adéquatement l’espace de la piscine.

En plus de fournir de l’air de plus grande qualité aux usagers, la chaleur récupérée servirait à chauffer les lieux. On estime que ce procédé abaisserait de 30% et 40% la facture d’électricité mensuelle, ce qui n’est pas négligeable quand on sait que celle-ci se chiffre en moyenne à 11 000$ chaque mois (donc une épargne entre 40 000$ et 50 000$ par année). Coût total du projet: 660 000$.

Investir pour être plus responsable énergétiquement et engendrer des économies à long terme… Les intentions étaient nobles. Étant donné la nature du projet, on espérait ainsi bien cadrer dans le fonds d’infrastructures ou celui du 150e anniversaire du Canada pour diviser la facture en trois.

Le gouvernement provincial s’étant déjà compromis dans ce dossier et le Récréaplex prêt à allonger sa part en utilisant une portion des fonds recueillis lors de sa chasse à l’as, il ne manquait que le fédéral à la table. Mais voilà, il ne sera pas de l’aventure.

«D’une façon où d’une autre, on va de l’avant. On n’a pas le choix, même si ça implique de payer davantage. On ne peut pas se permettre de ne pas faire ces économies dès maintenant. On a des pièces d’équipement qui rendent l’âme tous les mois, des remplacements coûteux et inutiles», exprime James Beattie, gérant du Récréaplex.

M. Beattie estime que le projet devrait se repayer de lui-même en l’espace de quatre ans. L’argent économisé pourra ensuite être utilisé dans la continuité de la modernisation. ll permettra aussi au Récréaplex de devenir moins dépendant des subventions de la Ville.

Il avoue qu’il espérait fortement que le fédéral s’implique dans le projet, question de ne pas puiser trop profondément dans le compte en banque de l’organisme, même si celui-ci a été engraissé de plusieurs milliers de dollars grâce à la chasse à l’as.

«L’objectif avec cet argent, c’est de le maximiser, car l’achat de cette pièce d’équipement (Dectron) n’est que la phase 1 du projet. Le plan est de s’attaquer à toute la bâtisse – les fenêtres, le système d’éclairage, la plomberie, etc. – afin de sauver le plus d’énergie (et d’argent) possible et de pouvoir assurer la pérennité de l’infrastructure pour un autre 30 ans. On ne veut donc pas épuiser tous nos fonds sur un ou deux projets, mais bien faire en sorte de pouvoir compter sur un fonds solide en cas de pépins», indique-t-il.

M. Beattie peut toutefois se réjouir en partie.

La portion manquante du financement du projet sera assumée à parts égales par les deux autres partenaires, soit le Récréaplex et le gouvernement provincial. Cette absence du fédéral leur coûtera donc chacun 110 000$ supplémentaires. L’implication accrue du provincial vient donner un sérieux coup de pouce au comité du Récréaplex.

Malgré tout, la pilule reste difficile à avaler.

«C’est embêtant, surtout qu’on voit plein d’autres projets recevoir de l’argent. On se demande comment nous on s’est retrouvé mis de côté. Le Récréaplex est une entité à but non lucratif qui a une vocation régionale. C’est une infrastructure importante non seulement pour Dalhousie, mais toute la région», dit-il.

La phase n’ayant pas obtenu de financement d’Ottawa, M. Beattie espère maintenant que le fédéral sera plus compréhensif lors des phases subséquentes.

«On va déposer notre application de nouveau, mais c’est certain que pour le moment on est déçu et on comprend mal qu’un dossier aussi solide que le nôtre ait été ignoré», indique-t-il.

Le Dectron devrait être installé cet automne.