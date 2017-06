La cathédrale de Moncton se refait une beauté (vidéo)

Les travaux se poursuivent à la cathédrale de Moncton, qui subit une cure de rajeunissement majeure. Si tout se passe comme prévu, le lieu de culte devrait rouvrir ses portes à temps pour la messe de Noël.

La cathédrale était pas mal moins calme qu’à l’habitude, mardi après-midi, lors du passage de l’Acadie Nouvelle dans le cadre d’une visite médiatique du chantier.

Les statues et l’orgue étaient recouverts de sacs de plastique. Près de l’autel, de grands plans architecturaux étaient étendus sur des tables. Deux ou trois ouvriers s’affairaient. Le bruit d’une perceuse troublait parfois le silence.

Depuis mars, ces travailleurs ont remplacé les fidèles dans cette énorme église située en plein coeur du centre-ville de Moncton. Des gicleurs ont été installés, tout comme des portes coupe-feu, la crypte a été transformée en salle électrique et mécanique.

Comme l’explique la présidente de la Fondation de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Marie-Linda Lord, ces changements devaient être apportés plus tôt que tard.

«Il y avait plusieurs choses qui étaient à faire pour pouvoir remettre l’édifice aux normes, selon les codes d’incendie, les codes de sécurité, même les codes d’accès, et cetera. Ça, c’était les choses qu’il fallait absolument faire pour pouvoir rouvrir l’édifice et continuer les autres travaux.»

Le lieu de culte devrait rester fermé au public pour quelques mois afin de permettre aux ouvriers de faire leur boulot.

«Ça peut paraître minime, mais des fois sur le chantier il peut y avoir de 30 à 35

ouvriers en même temps pour faire les mises à niveau nécessaires pour rouvrir l’église comme telle pour Noël 2017.»

Elle explique que les fidèles ne devraient à peu près pas remarquer l’équipement installé afin que le bâtiment soit conforme aux normes de sécurité.

«Je pense que ça ne va pas dénaturer du tout la beauté de la nef. Ce qu’on va voir, vraiment, ce seront les très beaux vitraux, les boiseries et le sanctuaire.»

D’ici à la fin prévue des travaux, en 2020, le mortier et la toiture seront retapés. Il s’agit de tâches colossales, compte tenu de la grande taille du bâtiment et du piètre état de certaines pierres. Plusieurs des 300 fenêtres seront aussi remplacées.

L’architecte Dianne VanDommelen, de la firme Architects 4, explique qu’elle a eu droit à une surprise lorsqu’elle s’est intéressée aux fenêtres. Elle a réalisé que tous les ouvriers n’avaient pas travaillé de la même manière lors de la construction de la cathédrale, en 1939 et en 1940.

«On remarque par exemple que l’installation de la boiserie des fenêtres n’est pas consistante autour de l’église. C’est juste qu’on a des petits ajustements à faire pour le détail de l’installation de la fenêtre. Rien de sérieux, mais on remarque beaucoup de petites choses», dit-elle.

Encore 800 000$ à collecter

Selon Marie-Linda Lord, la campagne de collecte de fonds qui sert à financer la

réfection de la cathédrale va bon train. Quelque 6,2 millions $ ont été amassés. Il ne reste donc qu’à mettre la main sur 800 000$ pour atteindre l’objectif.

«On sait qu’on va atteindre le 7 millions $ à temps pour terminer les travaux en 2020. La dernière chose qui sera à faire, c’est la toiture. On a toujours su depuis le début que c’était un marathon. Là, ça s’annonce comme ça effectivement.»

Certains donateurs éventuels approchés par la Fondation prennent leur temps, mais elle croit qu’ils finiront par déposer leur contribution dans le panier de la quête.

«Il y a des endroits où on a demandé de l’argent, une contribution, on savait que ça prendrait du temps et ça prend du temps. On est patients avec ça, mais on reste tout à fait sûrs qu’on va atteindre l’objectif.»