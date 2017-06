Des embarcations trop puissantes pour la Restigouche

La multiplication des bateaux d’aluminium navigant à haute vitesse sur la rivière Restigouche depuis l’an dernier commence à causer plusieurs maux de tête aux autres usagers ainsi qu’aux autorités.

«Le nombre de plaintes a explosé, probablement au même rythme que la quantité de ces embarcations sur la rivière.»

David LeBlanc, directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche, observe avec grande attention le phénomène des bateaux en aluminium doté de moteurs à jets d’airs, un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur.

Jet boat… Jon boat… Gator boat… Ces embarcations ont plusieurs noms, mais en gros, on parle de bateaux plutôt court et large construits en aluminium. Il s’agit en fait de bateau de pêche auxquels on greffe un moteur à jets d’air de forte puissance.

C’est d’ailleurs la force des moteurs de ces embarcations qui est le cœur du problème. Les autres usagers de la rivière se plaignent en effet que ces embarcations passent près d’eux à très haute vitesse avec très peu de souci pour leur présence. Contrairement à un bateau en bois, ces bateaux ont besoin de très peu d’eau pour naviguer sur la rivière…ce qui est idéal pour la Restigouche l’été alors que l’eau est souvent très basse (d’où en partie leur popularité).

«Pour se déplacer en eau peu profonde, il faut toutefois être rapide, ce que sont ces bateaux. Lorsqu’ils passent à haute vitesse, cela créé des vagues qui incommodent les autres usagers de la rivière. Et ce qui choque le plus, c’est que les conducteurs de ces embarcations semblent souvent faire bien peu de cas de ce qu’ils causent», souligne M. LeBlanc.

Des canoteurs qui ont passé près de chavirer… Des pêcheurs en colère parce que ces bateaux font fuir les poissons. Des parents inquiets pour leurs enfants qui se baignent dans la rivière. Il semble ces bateaux soient en conflit avec à peu près tous les autres utilisateurs.

«Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sur la rivière pour des fins récréatives, comme les pêcheurs et les canoteurs. Il y a même des gens qui se laissent descendre en tubes. Si on ajoute à cela un nombre accru de bateaux qui roulent à très grande vitesse, on se retrouve avec une situation au risque d’incident très élevé», explique M. LeBlanc.

Iil estime que la présence de ces engins ne présage rien de bon pour les saumons, qui font la renommée de la Restigouche.

«Le bruit et les remous qu’ils font causent un stress accru sur le saumon, pouvant même aller jusqu’à causer des déplacements. On peut également s’interroger sur l’impact des poussées de ces engins sur l’habitat des juvéniles», dit-il.

Mais allez vite est-il illégal? En théorie non, puisqu’il n’y a pas de limite de vitesse sur la rivière. Cela dit, une démarche est en cours auprès de la province afin d’étudier les solutions envisageables. Cette démarche pourrait mener à la restriction de ces bateaux sur la rivière, ou à tout le moins à une réglementation quant à la force des moteurs. Des rencontres sont prévues à cet effet à l’automne. n

Augmentation des patrouilles

L’augmentation des bateaux à haute vitesse et des plaintes pour mauvais comportements qui y sont reliées ont toutefois amené les autorités à prendre des mesures pour calmer le jeu cet été.

Un plan d’interventions a ainsi été mis en place conjointement entre le Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche, la Sûreté du Québec, la GRC ainsi que la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. Ce plan implique l’organisation de patrouilles à différents endroits de la rivière et différentes périodes de l’été. Chaque année, on organise quelques sorties sur la rivière. Cette fois, elles seront plus fréquentes», précise David LeBlanc.

Autre différence cette année, les agents de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick ont obtenu des pouvoirs supplémentaires, notamment celui de donner des contraventions liées au non-respect de la sécurité nautique.

«Conduite des engins, enregistrements des embarcations, cartes de compétence des conducteurs, présence de gilets de sauvetage, conduite avec facultés affaiblies… Ce sont toutes des choses que nous allons regarder de très près», confirme pour sa part Roger Selesse, membre de la Sécurité publique.

Ce changement est bienvenu selon M. LeBlanc puisqu’il permet un plus grand nombre de ressources sur la rivière pour les patrouilles conjointes.

«Au lieu de dépendre uniquement de la SQ et de la GRC, on aura une implication accrue d’un troisième département sur les cours d’eau, ce qui à nos yeux devrait être très utile. On aura définitivement plus de visibilité cette année sur la rivière», indique-t-il.