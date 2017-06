L’expédition Canada C3 s’arrête en Acadie

Le brise-glace Polar Prince a accosté au quai de Petit-Rocher, mardi, la seule escale au Nouveau-Brunswick, avec à son bord une soixantaine de membres d’équipage et de participants. Le chef de l’expédition s’est vu remettre le drapeau acadien.

Le navire était de passage pendant quelques heures dans la municipalité, où plusieurs curieux se sont massés au quai, pour admirer ce bateau qui relie trois côtes en 150 jours. L’expédition a été mise en branle afin de souligner l’anniversaire de la Confédération.

«Nous vivons quelque chose de vraiment exceptionnel durant ce voyage. Ça tourne autour des relations, de l’amitié. Notre pays est incroyable de tant de façons, en particulier par sa diversité. Chaque communauté où nous arrêtons est unique. Canada C3 a commencé comme une célébration, mais c’est beaucoup plus que ça et le plus significatif est la réconciliation. Nous avons des autochtones et des non-autochtones sur le bateau, des moments de tristesse et de joie quasiment chaque jour et nous apprenons beaucoup»,a déclaré Geoff Green, le fondateur et chef de ce circuit.

«On appelle notre bateau celui de l’espoir, des rêves. Nous apprenons tellement de choses sur notre pays qui remonte à plus de 150 ans. C’est important pour notre futur. Nous sommes tous dans le même canot et nous devons pagayer dans la même direction», invite M. Green.

La vingtaine de participants de cette étape (15 au total) est partie de Baie-Comeau, au Québec, le 20 juin pour rejoindre Charlottetown, le 29. Ils ont été accueillis par les maires de Petit-Rocher, de Bathurst, de Pointe-Verte et de Nigadoo, ainsi que par le député fédéral d’Acadie-Bathurst Serge Cormier.

Le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, leur a brièvement raconté l’histoire des Acadiens et celle de leur résilience, en faisant le parallèle avec les trois cabanes de pêcheurs aux couleurs de l’Acadie qui résistent aux forces de la nature au port de mer depuis de nombreuses décennies.

M. Desjardins a présenté à M. Green le drapeau bleu, blanc, rouge et étoilé.

L’arrêt dans la région Chaleur coïncidait avec la Journée canadienne du multiculturalisme, qui reflète bien la mission de cette initiative.

«Quand nous avons planifié où nous serions cette journée-là, Petit-Rocher était en haut de la liste. Vous êtes une communauté française et anglaise. Vous êtes un territoire de Micmacs, avec la communauté de Pabineau à côté. Tout ce que le Nouveau-Brunswick et Petit-Rocher représentent est ce qu’est la journée multiculturelle», a vanté Geoff Green.

Khairunnisa Intiar incarne cette diversité. Indonésienne d’origine, elle s’est établie au Canada il y a 8 ans et est la seule représentante du Nouveau-Brunswick pour cette étape du voyage.

«C’est comme si ce voyage faisait partie de mon parcours pour devenir Canadienne. J’ai eu ma résidence permanente en novembre dernier. D’une manière, je suis nouvelle, et d’une autre, ici depuis si longtemps. C’est ici que je grandis, façonne mes croyances et deviens qui je suis. Je sens que je suis acceptée et que je fais partie de ce tour pour que le Canada soit meilleur», a dit la jeune femme.

Le navire Polar Prince terminera son périple le 28 octobre, à Victoria, en Colombie-Britannique.