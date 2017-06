Bathurst: la piste de l’aéroport sera fermée pendant trois jours

La piste d’atterrissage de l’Aéroport régional de Bathurst sera fermée pendant trois jours en octobre.

La direction de l’aéroport précise dans un communiqué de presse que cette fermeture a pour but de compléter les travaux de réfection de la piste – qui doit notamment être allongée.

La piste sera donc fermée les 10, 11 et 12 octobre.

Certains des vols d’Air Canada seront annulés pendant cette période.

La direction de l’aéroport indique qu’Air Canada communiquera prochainement avec les passagers qui avaient réservé un siège lors de ces trois jours afin de réorganiser une date de départ.

«Pendant ces trois jours, on enlèvera les lignes actuelles sur la piste et on y en apposera de nouvelles lignes correspondant aux nouvelles dimensions de la piste d’atterrissage qui mesurera à ce moment 1711 mètres au total», peut-on lire dans le communiqué.

Les travaux d’agrandissement ont débuté le 1er mai à l’aéroport de Bathurst. Ils doivent se conclure en mars 2018.

En plus de la piste qui sera allongée, le terminal doublera de superficie.

Les coûts des deux projets sont de l’ordre de 6,3 millions $. Le provincial et le fédéral se sont entendus pour investir 2 millions $ chacun. L’autre tiers sortira des caisses de l’aéroport.

Pendant longtemps, la direction de l’aéroport de Bathurst a clamé qu’un agrandissement de la piste permettrait de développer les activités de l’infrastructure, notamment en accueillant des avions plus volumineux.