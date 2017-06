L’application d’un ingénieur de Barachois a été téléchargée 400 000 fois

Sylvio LeBlanc a créé une application qui a été téléchargée plus de 400 000 fois sur le Apple Store. Il explique son produit aux députées fédérales, Ginette Petitpas Taylor et Gudie Hutchings. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Sans Venn Innovation, un incubateur d’entreprise au centre-ville de Moncton, la compagnie de Sylvio LeBlanc n’aurait pas le succès qu’elle connaît aujourd’hui. Mardi matin, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il injecte plus de 772 000$ dans l’organisme pour aider de nouvelles entreprises à croître.

Motifit est une application créée pour l’Apple Watch par Sylvio LeBlanc, un Acadien originaire de Barachois. Il a lancé son produit en même temps que la sortie de la montre intelligente d’Apple, en avril 2015. Son modèle d’affaires et le succès qu’il connaît avec son produit lui ont permis de quitter son emploi en 2016 pour se concentrer exclusivement sur sa petite entreprise..

Quand l’Acadie Nouvelle l’a rencontré pour la première fois, il y a un peu plus de deux mois, son application avait été téléchargée 330 000 fois. Aujourd’hui, plus de 400 000 internautes l’ont installée et 40 000 utilisateurs paient des frais mensuels pour bénéficier de toutes les fonctions de l’application qui permet de s’entraîner en suivant son rythme cardiaque.

Les programmes de Venn, de l’APECA et du gouvernement provincial lui ont permis d’embaucher quelques employés en plus de faire appel à deux firmes, l’une de Halifax et l’autre de Moncton, pour améliorer son produit.

«Être ici m’a exposé à tous ces organismes-là qui sont ici pour aider. Si j’avais été chez nous, dans mes choses, je n’aurais pas regardé ces affaires-là. En parlant et en discutant avec des gens ici, ils m’ont guidé vers ces programmes. Ça aide beaucoup», a confié l’Acadien.

«Venn, ça m’a aidé pour avoir un endroit et pour interagir avec d’autres entrepreneurs, tester des idées, discuter, socialiser et voir les différents défis auxquels font face les autres entrepreneurs», a ajouté M. LeBlanc.

L’investissement du gouvernement fédéral, annoncé mardi matin, permettra à Venn d’offrir des programmes de formation pour favoriser le développement des entreprises dans le domaine des technologies de l’information, comme Motifit. Un deuxième programme sensibilisera et encadrera les entrepreneurs sur la concurrence et l’exportation de leurs produits à l’international.

«Afin de continuer à maximiser notre succès, nous avons besoin d’entreprise intelligente et avant-gardistes, comme Venn Innovation qui démontre de quelle façon l’innovation et l’exportation mènent à la croissance d’une entreprise», a indiqué en conférence de presse la députée fédérale pour Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor.

Plus tôt cette année, en avril, les gouvernements provincial et fédéral ont injecté chacun plus de 350 000$ pour élargir la gamme de services offerts par Venn Innovation.