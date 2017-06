Multiculturalisme: de nouveaux arrivants vantent la tolérance de Moncton [vidéo]

La Journée canadienne du multiculturalisme a été célébrée mardi au centre-ville de Moncton, donnant ainsi un avant-goût du festival Mosaiq, prévu les 21 et 22 juillet.

Le Grand Moncton accueille de 750 à 900 nouveaux arrivants chaque année, sans compter la cinquantaine de réfugiés que MAGMA aide à s’intégrer dans la région.

Sauf que la dernière année a été beaucoup plus occupée qu’à l’habitude.

«L’année 2016 n’a pas été normale. Par exemple, en 2014, nous avons accueilli 50 réfugiés et les 10 premières semaines de 2016, nous en avons reçu 372. Ça, c’était la grande vague et, après ça, si mon souvenir est bon, nous avons accueilli un autre 92 à la fin de l’année», a expliqué Justin Ryan, porte-parole pour MAGMA.

Danse, musique, dégustation de nourriture internationale étaient un menu de la journée du multiculturalisme organisée dans la ruelle Oak au centre-ville de Moncton. Ce sont des événements de ce genre qui aide à faire un pied de nez au problème de dépopulation du Nouveau-Brunswick, croit M. Ryan.

«Avoir des familles débarquer à Moncton avec leurs enfants pour y élire domicile permet de contrer la tendance du Nouveau-Brunswick et c’est ce qui fait que nous sommes l’une des municipalités qui grandit le plus rapidement à l’est de Saskatoon en raison d’événements comme celui-là. Les gens voient ça et se disent que c’est un endroit où le multiculturalisme est célébré et qui est prêt à m’accueillir», a-t-il affirmé.

Danse et musique étaient au menu de la Journée canadienne du multiculturalisme à Moncton. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Layla Saligane est arrivée du Maroc, avec son mari, il y a quatre mois à peine. Elle s’est déjà trouvé un emploi.

«C’est important de célébrer cette journée parce que nous sommes tous de différentes origines et pour nous aujourd’hui (mardi) ça nous permet de parler fièrement du pays d’où on vient dans une ambiance de tolérance, d’échange et de respect de soi et de l’autre. C’est tellement enrichissant», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

«Nous avons choisi Moncton parce que c’est une région bilingue, donc ça nous permet de parler tranquillement français, parce que nous sommes francophones, mais aussi d’améliorer notre niveau en anglais. C’est un bon tremplin pour améliorer notre niveau en langue et rencontrer des gens du monde entier. C’est une mosaïque culturelle», a ajouté Mme Saligane.

Bikramjit est un jeune hindou arrivé à Moncton il y a un an. Il a d’abord essayé de vivre à Toronto pendant deux ans. Il a finalement choisi de s’établir à Moncton pour le travail et l’aspect plus serein.

«C’est une petite ville, il ya beaucoup moins de gens qu’à Tornoto. C’est plus facile de vivre ici. C’est plus paisible», a-t-il précisé.

John Fox, un artiste visuel et photographe de Sussex, a profité de l’occasion pour réaliser un œuvre représentant des enfants de partout dans le monde.

«Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de chacun pour devenir de meilleure personne», a avancé l’artiste qui réalisera des œuvres lors du festival Inspire.