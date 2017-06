Veille d’orages violents et de grêle sur le N.-B.

Environnement Canada s’attend à ce que plusieurs régions du Nouveau-Brunswick soient touchées mercredi par des orages violents.

Une veille d’orages violents a d’ailleurs été émise mercredi en début d’après-midi.

Selon Claude Côté, météorologue à Environnement Canada, une masse d’air instable va s’installer entre 16h00 et 20h00 et sera à l’origine de ces conditions météorologiques difficiles.

La région Chaleur, la Péninsule acadienne, le Madawaska, le Restigouche sont touchés par cette veille d’orages violents, tout comme les comtés de Kent, Victoria et de Carleton et les secteurs de Miramichi, de Stanley et du parc Kouchibouguac.

Selon Environnement Canada, ces orages pourraient entraîner de la forte pluie, de fortes rafales et même de la grêle de grosse taille.