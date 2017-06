50 ans d’exploits et de souvenirs au Festival des rameurs

La soirée retrouvailles du Festival des rameurs de Petit-Rocher, qui aura lieu le 4 juillet, promet d’être riches en émotions, avec la présence de membres des comités organisateurs, de rameurs, de duchesses et reines, de majorettes et bénévoles qui ont jalonné ses 50 ans d’histoire. Cinq personnes, qui ont laissé leurs empreintes sur l’événement, y seront honorées, dont trois à titre posthume.

Le festival est né l’année qui a suivi la première traversée de la baie des Chaleurs à la rame, reliant Bonaventure, en Gaspésie à Petit-Rocher. La compétition a été présentée en 1967, pour souligner le centenaire de la Confédération. Tout est parti d’un homme, Edmond Boudreau.

«Toutes les communautés du Canada demandaient aux gens qui avaient des idées de célébrations de les soumettre au comité paroissial ou au conseil municipal. Quand mon père a proposé de faire la traversée à la rame, on a ri de lui. On lui disait que ça n’avait pas de bon sens. Mais il avait le don de monter une équipe et quelques jours plus tard, tout le monde embarquait dans le projet», relate son fils Marc Boudreau, qui coordonne le défilé.

Afin de célébrer comme il se doit le demi-siècle du festival, il fut décidé de réunir les personnes qui y ont été mêlées de près ou de loin. Ces retrouvailles se tiendront à la salle multifonctionnelle.

«Le but premier est que tout le monde puisse se rassembler pour se remémorer de jolis souvenirs. Nous nous attendons à accueillir de 200 à 300 personnes. Des gens vont venir du Québec. Une équipe qui a participé aux premières traversées viendra de Saint-Jean», indique Nadine Abou Rjeily, la responsable de cette soirée.

Il faut dire qu’un travail titanesque a été abattu pour retracer le maximum de personnes.

«Les réseaux sociaux ont été efficaces. Neuf duchesses de la traversée de 1967 vont être là, ainsi que la reine, Albina Rousselle. Nous porterons des robes de l’époque. Deux membres du comité organisateur et huit rameurs de cette année-là», annonce Denise Boudreau, une des duchesses.

Une reconnaissance particulière sera attribuée à des piliers de cette odyssée. Le regretté Edmond Boudreau, Patricia Salter, qui a remanié une composition du chanteur québécois Tex Lecor pour en faire la chanson thème du festival, Gabriel Aubé, ainsi qu’Alma-Jeanne Morrison, longtemps présidente de l’événement, et son frère Roland Guignard, responsable de la traversée pendant de nombreuses années. Les deux ont été emportés par un cancer récemment.

«L’hommage est bien mérité. Lorsque Alma-Jeanne a pris les rênes, le festival était plutôt moribond. Elle a réussi, avec son énergie et son sourire, à le relancer. Son frère aussi s’est beaucoup impliqué. Quant à Edmond Boudreau, que j’ai bien connu, il ne faisait pas les choses à moitié», se souvient Luc Desjardins, le maire de Petit-Rocher.

Gabriel Aubé est une référence pour les pagayeurs. Il a signé 12 premières places en 19 courses, dont plusieurs avec ses frères. Sa dernière victoire remonte à 2014, à l’âge de 74 ans. Chaque printemps, des rameurs cognent à sa porte pour lui demander conseil et il continue à leur construire des baleinières.

«Ma première traversée était en 1986. Il y avait une tempête et seulement cinq bateaux ont terminé. Nous étions les cinquièmes et nous avons ramé pendant 6 heures et 35 minutes. C’était un record. L’année d’après, nous avons battu le record par 23 minutes, en finissant en 2h47mn», se remémore M. Aubé.

Le 50e Festival des rameurs de Petit-Rocher se déroulera du 2 au 9 juillet. Si la traversée est l’activité phare de la semaine, les spectacles sont aussi très populaires. L’humoriste André-Philippe Gagnon est à l’affiche le 6 juillet, avec en première partie Étienne Langevin. La soirée country du lendemain mettra en vedette Mélanie Morgan, Irvin Blais et Coco Country Band. Le 8 juillet, les rameurs pourront danser sous les rythmes de Réveil, Swing et Big Bad Party Band.