Le président américain se moque d’une journaliste et la traite de «folle»

Le président américain Donald Trump s’est moqué de l’apparence physique et du caractère d’une journaliste dont il dit pourtant ne plus écouter l’émission.

M. Trump a lancé une attaque en règle, sur Twitter, contre les journalistes Mika Brzezinski et Joe Scarborough, qui l’ont critiqué dans le cadre de l’émission « Morning Joe » sur les ondes du réseau MSNBC.

Les micromessages du président pourraient se traduire comme suit: « J’ai entendu ?MorningJoe, dont les cotes d’écoute sont mauvaises, parler en mal de moi (je ne l’écoute plus). Alors comment se fait-il que Mika la folle au QI faible, et Psycho Joe, aient passé trois nuits de suite à Mar-a-Lago autour de la Veille de l’An, et qu’ils aient insisté pour passer du temps avec moi? Elle saignait encore de son redrapage (face lift) du visage et du cou! J’ai dit non! »

Les deux journalistes ont passé du temps à la propriété de M. Trump en Floride – une visite qui, selon M. Scarborough. avait été organisée pour l’interviewer.

La Maison-Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires.