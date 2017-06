Prostitution: neuf arrestations en quelques heures à Moncton

Le Service régional de Codiac de la GRC a arrêté neuf hommes ayant tenté de payer pour obtenir les services de travailleuses du sexe.

Mercredi soir, pendant la journée et en début de soirée, des policiers se trouvaient dans le secteur des rues Dufferin et St. George, à Moncton, et ils ont arrêté des hommes provenant de différentes municipalités âgés de 19 à 74 ans.

«La GRC s’affaire à empêcher les clients d’obtenir des services de travailleuses du sexe dans des lieux publics, a déclaré l’inspecteur Luc Breton, du Service régional de Codiac de la GRC. Les membres du public qui remarquent des activités en lien avec l’offre de services sexuels dans leur quartier sont priés de communiquer avec la police ou Échec au crime. On recommande entre autres d’être en mesure de fournir une description des véhicules et de prendre en note les plaques d’immatriculation.»

Tous les hommes arrêtés ont été libérés sous promesse de comparaître en cour provinciale à Moncton le 25 août.