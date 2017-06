Trudeau vit la frénésie des Jeux de l’Acadie

Le premier ministre Trudeau s'est une fois de plus prêté au jeu des photographes, jeudi, à Fredericton. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Le Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton a pris l’allure d’une véritable fourmilière, jeudi après-midi, quand des centaines de jeunes athlètes ont accueilli Justin Trudeau aux Jeux de l’Acadie.

Le tournoi de badminton de la 38e finale a été brièvement interrompu vers 15h, alors que la caravane du premier ministre du Canada s’est arrêtée devant le complexe principal des Jeux.

Dès qu’il est sorti de sa voiture, M. Trudeau a été entouré de jeunes lui demandant de prendre un égoportrait (selfie).

«On dirait que je n’y croyais pas. De le voir dans une petite place comme ici, j’ai trouvé ça exceptionnel», a affirmé Jade Lurette, juste après avoir pris une photo avec M. Trudeau.

«Mon ami et moi nous sommes faufilés à travers la foule et on a réussi à prendre une photo. Il y a beaucoup de monde qui aime Justin Trudeau. Cette photo est un souvenir que je vais garder longtemps», mentionne pour sa part Joline Vautour, de l’équipe de volleyball du Sud-Est.

M. Trudeau est entré par la porte principale du Centre communautaire Sainte-Anne et s’est dirigé vers le gymnase où se déroule le tournoi de badminton. Après avoir fait le tour du gymnase, il est retourné à l’extérieur. Le tout a duré environ une demi-heure.