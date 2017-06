Baie-Sainte-Anne: au coeur de l’exode rural et dans leur coeur de ses exilés

Situé à 40 minutes de route de Miramichi et 1hr40 de Moncton, Baie-Sainte-Anne ressent durement les effets de l’exode rural qui affecte plusieurs localités acadiennes. Plus de 50% des jeunes ont quitté la région au cours des 15 dernières années.

Baie-Sainte-Anne est un endroit où il fait bon vivre. Très peu de ceux qui y habitent diront le contraire.

Située à l’extrémité sud-est de l’estuaire de la rivière Miramichi, la communauté a le charme typique des localités côtières acadiennes. Depuis des années, les résidants se sont forgé une réputation d’hospitalité, défaisant l’ancienne réputation de bagarreurs bâtie dans les années 1950 autour de figures comme Yvon Durelle.

Malgré tout, des centaines de jeunes ont quitté la région au cours des 15 dernières années.

En 2001, la région de recensement de Hardwicke – qui s’étend de Baie-du-Vin à Escuminac en passant par Baie-Sainte-Anne – comptait 505 individus âgés de 5 à 19 ans. En 2016, il ne restait plus que 245 personnes de cette génération, alors âgées de 20 à 35 ans.

«Il y a eu beaucoup de changements. Les jeunes vont aux études à Moncton et ils ne reviennent pas. Il y en a d’autres qui s’en vont dans l’Ouest. Au cours des dernières années, les industries de la région vivent l’effet de ça», explique Matthew Theriault, vice-président des opérations et copropriétaire de Theriault & Hachey Peat Moss.

L’émigration des jeunes adultes a un impact important sur le taux de natalité. Les recensements de Statistique Canada révèlent qu’il y avait 115 enfants de 0 à 4 ans, en 2001, et seulement 50, en 2016.

L’école locale se vide: le nombre d’inscriptions a chuté de 317 à 147 en 15 ans. Des équipes de hockey ont dû être éliminées, faute d’inscriptions.

«L’aréna est en peu en difficulté avec le manque de jeunes. L’an dernier on n’avait pas d’équipe bantam, par exemple», mentionne M. Thériault.

«À l’exception de la pêche et de la tourbière, il n’y a pas grand ouvrage que les jeunes veulent faire», affirme le président du DSL de Baie-Sainte-Anne, Ligouri Turbide.

M. Turbide est un pilier à Baie-Sainte-Anne. Le président du DSL est aussi chef pompier, gérant de l’équipe de hockey sénior, organisateur de nombreuses initiatives de bienfaisance, pêcheur et père de deux filles.

Celui qui a joué un rôle important pendant la crise de verglas cet hiver n’arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel.

«Si tu vas t’instruire, tu ne vas pas travailler dans une tourbière ou pêcher. Ces jeunes-là, on les perd année après année.»

M. Turbide croit que les jeunes retourneraient dans la région s’il y avait des emplois dans leur domaine. Il sait que ceux qui ont quitté Baie-Sainte-Anne «n’oublieront jamais leur région».

«L’été, il fait beau à perte de vue. C’est une belle place. Les gens qui viennent de l’extérieur sont accueillis comme de la royauté.»

«J’ai une nièce qui est partie dans l’Ouest, et elle m’a dit qu’elle n’est pas là pour de bon. Elle m’a dit “avant que j’aie fini, je serai de retour à la baie. Je suis née à la baie, et la baie c’est à moi; c’est dans mon coeur”.»

Les personnes qui habitent à Baie-Sainte-Anne sont fières des services disponibles dans la communauté, et du fait que les gens sont toujours prêts à aider ceux qui sont victimes d’une malchance.

«Pour un petit village, on a beaucoup de choses qui vont bien. On est quand même chanceux d’avoir notre propre coopérative alimentaire, notre propre caisse et notre propre aréna», mentionne M. Theriault.

Le phénomène de l’exode n’est pas unique à Baie-Sainte-Anne. D’autres communautés de taille semblable dans la région, comme Pointe-Sapin, Saint-Louis-de-Kent et Rogersville ont aussi perdu près de la moitié de leurs jeunes familles potentielles.

Tableau: Taux de rétention des jeunes

Pointe-Sapin: 44%

Dalhousie: 45%

Baie-Sainte-Anne: 49%

Rogersville: 50%

Lamèque: 51%

Saint-Louis-de-Kent: 52%

Richibucto: 68%

Edmundston: 75%

Caraquet: 76%

Bouctouche: 78%

Shediac: 116%

Dieppe: 176%

Note: comparaison du nombre de personnes âgées de 20 à 34 ans, en 2016, au nombre de personnes âgées de 5 à 19 ans, en 2001. Source: Statistique Canada

La pêche et la tourbe

La pêche et la tourbe font la pluie et le beau temps à Baie-Sainte-Anne. Quand ces deux industries roulent bien, la vie est belle. Mais quand l’une d’elles traverse une période creuse, les effets sont graves.

Le manque de diversité de l’économie de Baie-Sainte-Anne nuit à la résilience de la communauté. Il suffit qu’un ou deux phénomènes naturels se produisent et la région entière subit une rude épreuve.

Quand il y a trop de pluie au printemps, l’industrie de la tourbe ralentie. Plusieurs employés peinent à accumuler assez d’heures afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. Quand le prix du homard chute ou que les prises partent à la baisse, c’est la moitié de la population qui doit se serrer la ceinture.

Une telle période difficile a eu lieu dans l’industrie de la pêche il y a une demi-douzaine d’années. Le phénomène a forcé plusieurs jeunes à trouver un emploi dans l’ouest canadien.

Alice Martin a grandi à Baie-Sainte-Anne et y habite toujours. Elle a vu l’exode de ses propres yeux.

«Ça fait 5 ou 6 ans que la pêche est mieux, mais avant c’était moins bon et les usines avaient moins d’ouvrage. Les jeunes ne travaillaient pas assez pour aller sur l’assurance-emploi, donc ils allaient dans l’Ouest. Maintenant qu’ils ont pris goût à l’argent, ils ne veulent pas revenir.»

«Ils vont dans l’Ouest, parce qu’à Baie-Sainte-Anne, ça ne paie pas assez. À 12$ de l’heure… Personne ne veut travailler à 12$ de l’heure quand ils font 25$ ou 30$ de l’heure là bas», ajoute Julia Miousse, employée d’usine à la retraite.

Terry Lloyd a travaillé dans l’Ouest pendant près de 16 ans. C’est l’argent qui l’a attiré en Alberta.

«L’argent était meilleur. Là bas, tu peux travailler à temps et demi, ici non. Je travaillais 12 heures par jour et 7 jours par semaine. Pour travailler autant, il faut que tu sois éloigné de chez toi.»

Si les usines de transformation et les tourbières sont toujours à la recherche de main-d’oeuvre, l’accès à la pêche est sévèrement restreint. Un jeune qui souhaite pêcher le homard fait face à d’importants obstacles financiers. Depuis l’essor de l’industrie de la pêche, les permis sont vendus à des prix exorbitants.

«Tes chances de trouver un permis ne sont pas élevées, et même si tu en trouves un, tu vas payer 400 000 $ à 500 000 $. Pour un jeune qui veut entrer dans la pêche, ça va être dur. Et puis aussi longtemps que le prix des permis est aussi élevé, ça va être presque impossible», explique Ligouri Turbide, président du DSL de Baie-Sainte-Anne et pêcheur de la région.

Un meilleur accès aux études postsecondaires

L’exode à Baie-Sainte-Anne – et dans plusieurs autres petites communautés acadiennes – coïncide avec l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires. Plusieurs jeunes de la région déménagent dans le sud de la province, où ils créent des liens pendant 4 ou 5 ans, tout en obtenant une formation dans un domaine dans lequel il n’y a pas d’emplois dans leur village natal.

«Quand les jeunes s’en vont à l’université, les chances ne sont pas grosses qu’ils reviennent ici pêcher, travailler dans une shoppe à poisson ou travailler à la tourbe. Ils vont probablement déménager à Moncton ou Dieppe, et tu ne les vois plus sauf quand ils visitent», explique M. Turbide.

L’amélioration du système de prêts étudiants et de bourses d’études aux plus récentes générations de jeunes adultes à envisager des carrières autres que la pêche et la tourbe.

«Nous autres, on a eu la chance d’aller étudier. On n’était pas riche, mais dans ce temps-là j’ai eu des bourses et des prêts étudiants. Il y avait des programmes qui ont donné la chance aux jeunes d’étudier. Et les Acadiens ont étudié beaucoup. Ça leur a permis de se développer au niveau de l’entreprise et de meilleurs emplois», mentionne Guy Richard, conseiller à la succursale de Baie-Sainte-Anne d’UNI Coopération financière.

«Mais j’en parle souvent à mon épouse: je pense que je suis le seul de mon groupe qui a gradué ici qui est resté dans la région. Mes amis sont éparpillés partout pour le travail.»

M. Richard ajoute que plusieurs de ses clients sont fiers des études postsecondaires de leurs enfants. De nombreux jeunes ne se contentent pas du baccalauréat, obtenant des maîtrises et des doctorats.