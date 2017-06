De la grande visite au quai de Caraquet (vidéo)

La Péninsule acadienne a reçu de la visite bien spéciale vendredi. Trois grands voiliers et le NCSM Goose Bay, un navire de défense côtière, sont arrivés à Caraquet. Ils resteront amarrés au port de Caraquet tout le week-end dans le cadre des célébrations de la fête du Canada.

Le NCSM Goose Bay vient de terminer une tournée des Grands Lacs. L’objectif était de permettre à la population canadienne d’en apprendre plus sur la Marine.

Le navire fait un arrêt à Caraquet avant de retourner à son port d’attache en Nouvelle-Écosse.

Josée Monette, originaire de Paquetville, est Maître de 2e classe au sein de la Marine royale canadienne. L’Acadienne est basée à Halifax depuis 15 ans. Elle s’est enrôlée dans la Marine il y a 16 ans.

«J’avais le goût de l’aventure et je voulais représenter mon pays.»

Elle est heureuse d’être dans la Péninsule acadienne pour la première fois dans le cadre de ses fonctions.

«D’être à Caraquet pour la première fois dans ma carrière, c’est très spécial pour moi»,

Le navire sera ouvert au public jusqu’à lundi, de 10h à 16h.

«Il va y avoir des visites à bord pour démontrer à quoi ressemble une journée typique. Je vais aussi en profiter pour montrer ma propre région à mes amis de la Marine.»

Grands voiliers

Trois grands voiliers sont également à Caraquet au moins jusqu’au 2 juillet, selon les conditions météorologiques.

Les trois voiliers sont :Le Roter Sand, un bateau-école basé à Rimouski conçu pour former des matelots de tous les âges, le Régina-Germania, un voilier construit en Allemagne en 1980 et l’Impossible Dream, un catamaran de Miami conçu entièrement pour les personnes en fauteuil roulant.

Le public est invité à visiter les embarcations au cours du week-end.

«Pour Caraquet, c’est un événement important. Ça fait partie du développement de notre industrie touristique», dit Daniel Landry, agent de développement économique à la Ville de Caraquet.

La course des grands voiliers Rendez-Vous 2017 est une course transatlantique de 13 000 kilomètres, qui comprend des arrêts dans sept pays. Quarante navires doivent visiter plus de 30 ports canadiens dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Plusieurs des voiliers doivent se rassembler à Québec du 18 au 23 juillet. Des milliers de spectateurs sont attendus pour accueillir la flotte. Plusieurs festivités sont prévues.

De grands voiliers sont aussi attendus à Miramichi du 7 au 10 juillet et plus tard cet été à Saint-Jean du 18 au 20 août.