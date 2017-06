Un Dîner en Blanc réussi à Moncton

Le Dîner en Blanc de Moncton a rassemblé près de 250 convives jeudi soir pour un dîner où l’élégance et le partage étaient de mise. Ce pique-nique chic se tenait pour la première fois devant l’Hôtel de Ville.

Le lieux de l’évènement a été tenu secret jusqu’à la dernière minute pour mieux créer l’effet de surprise.

Chapeaux, plumes et habits de ville, les participants se sont vêtus de leur plus beaux habits blancs. L’ambiance dansante et décontractée a attiré l’attention des passants.

«Cette année on a surtout misé sur le décor et la sonorisation», explique la direction du Conseil provincial des sociétés culturelles, Marie-Thérèse Landry, qui parraine l’événement.

Lancé il y 30 ans par le chef parisien François Pasquier, le Dîner en Blanc se déroule dans une cinquantaine de villes à travers le monde.