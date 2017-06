Évaluations foncières: l’impasse demeure entre les maires et le ministre

Une trentaine de membres de l’AFMNB se sont réunis à Miramichi, vendredi, pour faire le point sur le gel des évaluations foncières. De gauche à droite, on voit Luc Desjardins (président de l’organisme et maire de Petit-Rocher), Paolo Fongemie (maire de Bathurst), Michel Soucy (maire d’Atholville) et Frédérick Dion (directeur général de l’AFMNB). - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue