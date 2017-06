Fête du Canada: peu d’enthousiasme en Acadie

Claudette Chiasson, de Saint-Simon, se définit comme une fière Canadienne et une fière Acadienne. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Enthousiasme modéré dans la Péninsule acadienne pour la fête du Canada, célébrée samedi. On est loin de la ferveur qu’inspire le 15 août. Certains affirment néanmoins leur fierté nationale.

Dans la boutique d’articles souvenirs de Caraquet, près de l’église, le portant présentant des casquettes et des drapeaux à l’effigie du Canada trône au milieu de l’allée centrale, à proximité de la caisse.

Ces produits blanc et rouge occupent peu d’espace. Au contraire, ils apparaissent cernés par les autres objets commercialisés, eux aux couleurs acadiennes.

«Ce n’est pas la ruée, ils se vendent peu», reconnaît Dave Ross.

Le gérant fournit des articles souvenirs pour plusieurs points de vente dans la province. D’année en année, il constate que les Néo-Brunswickois n’ont pas tendance à afficher leur fierté nationale en prévision du 1er juillet. C’est ce qui l’amène à limiter son stock.

«J’aurais pu faire des tee-shirts, mais j’aurais perdu de l’argent.»

Depuis la fin mai, les ventes de ses produits estampillés Canada se chiffrent à 4500$.

«C’est minime! Et ce sont les touristes qui les achètent, plutôt que les locaux.»

À l’inverse, son tee-shirt blanc avec deux drapeaux acadiens placés côte à côte au-dessous desquels est inscrit «Le 15 août, c’est ma fête» fait fureur.

«On l’a lancé en 2015. C’est un de nos produits phares», précise le commerçant.

C’est le genre d’article que Daniel et Jacqueline Plourde auraient plaisir à arborer en été s’ils l’avaient. Dans le jardin de ce couple installé à Landry Office flotte le drapeau bleu, blanc, rouge avec une étoile jaune.

«C’est important pour nous.»

Bien sûr, le mari et la femme savent que le 1er juillet est le jour de la fête du Canada, mais il leur arrive de ne pas la célébrer.

«Pour nous, c’est surtout le jour de l’anniversaire de notre petit-fille. Et ça, on ne le manquerait pas», informe Jacqueline.

Pour ce qui est de samedi, ils ne sont pas encore sûrs de participer aux festivités organisées à l’occasion du 150e. Le 15 août en revanche, c’est une autre histoire. Il ne saurait rater ce rendez-vous incontournable pour les Acadiens.

«On va au tintamarre de Caraquet ou à celui de Lamèque où on est né», indique Daniel.

«On est avant tout des Acadiens», ajoute son épouse.

Dans la Péninsule acadienne, tout le monde ne partage pas cette opinion. Claudette Chiasson, de Saint-Simon, est fébrile à l’approche de la fête nationale. Au bout du mât planté devant sa maison a été accroché un drapeau blanc et rouge avec une feuille d’érable.

«Je le mets tous les ans. Notre pays, c’est le Canada, déclare-t-elle avec vigueur. Nous y vivons dans la liberté et l’abondance, sans aucune crainte. J’aime mon pays.»

À défaut de commémorations officielles dans son village, elle prendra part à celles proposées à Caraquet.

«J’irai à la messe et assisterai à la levée du drapeau. Quand je vais entendre notre hymne national, c’est sûr, ça va me faire quelque chose. C’est un chant qui vient me chercher.»

Claudette Chiasson ne renie pas ses origines acadiennes pour autant.

«Je suis aussi émue en écoutant l’Ave Maria Stella», assure-t-elle.

Les Plourde et la résidante de Saint-Simon ont un avis commun. Tous les trois remarquent et déplorent que les jeunes générations ne s’intéressent pas davantage au sens de ces fêtes. Selon eux, ils ne revendiquent pas assez leurs racines.

«Ça se perd», observe Daniel Plourde.

«Pour nos jeunes maintenant, le 1er juillet et le 15 août sont des occasions de faire la fête comme une autre», regrette Claudette Chiasson.

Le cas de Jason Gauvin, de Pointe-Canot sur l’Île Lamèque, leur donne raison. L’adolescent se définit comme un Acadien, mais il ignore à quoi font référence ces dates clés pour le territoire.

«C’est dommage, c’est une perte de nos valeurs», analyse Jacqueline Plourde.

«Quand on s’éloigne de l’Histoire, qui est notre histoire, on s’éloigne de soi-même», met en garde Claudette Chiasson.