Lobbyistes: le registre connait des ratés

Le commissaire à l’intégrité repousse la date limite des inscriptions au nouveau registre des lobbyistes en raison de problèmes avec le système informatique.

Ceux dont le travail est d’influencer les décisions des élus et des fonctionnaires provinciaux ont dorénavant jusqu’au 1er octobre pour s’inscrire au registre en ligne.

Le public pourra tout de même consulter le registre comme prévu à partir du 1er juillet. Les lobbyistes qui ne se sont pas encore inscrits auront cependant trois mois de plus avant de risquer une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $.

«Le système d’inscription des lobbyistes a été lancé le 1er avril et un grand nombre de personnes s’y sont déjà inscrites sans problème», indique le commissaire Alexandre Deschênes dans un communiqué de presse publié jeudi.

«J’ai appris que beaucoup de lobbyistes qui voulaient déposer leur déclaration afin de respecter la date limite ont eu de la difficulté à le faire. À la suite de vastes consultations, j’ai conclu qu’il faut apporter d’autres améliorations au système d’inscription des lobbyistes.»

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec quelques-uns des lobbyistes qui ont éprouvé des difficultés avec le registre. Ils ont décrit un système complexe à plusieurs étapes sur différents sites web, une interface très peu conviviale et un français qui laisse à désirer.

«Les indications sont plus ou moins claires», confie l’un d’entre eux sous couvert de l’anonymat.

«Au niveau du français, je ne sais pas si c’est un problème de traduction comme on le voit trop souvent, mais il a des trucs qui semblaient être mal traduits ou du langage qui n’était pas clair», raconte-t-il.

Après avoir suivi chacune des étapes du processus, ce dirigeant d’un organisme de la société civile acadienne confie ne pas être certain d’être bel et bien inscrit au registre.

«Je sais que mon nom est là quelque part et j’espère que c’est assez jusqu’à ce que quelqu’un me dise le contraire.»

Au cours des prochaines semaines, le commissaire Deschênes et son équipe vont travailler «à l’amélioration du système d’inscription afin d’y faciliter l’accès et de le rendre plus utile».

L’ex-juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a décliné notre demande d’entrevue au sujet des ratés du registre et des changements qui y seront apportés.

«Le système d’inscription n’en est qu’à un stade initial, et notre priorité est de faire en sorte que les lobbyistes déposent leur déclaration avant le 1er octobre», indique-t-il dans le communiqué.

Les lobbyistes qui se sont déjà inscrits au registre pourraient devoir le faire à nouveau en raison des changements au système.

L’obligation de s’enregistrer à titre de lobbyiste s’adresse seulement aux personnes dont au moins 20% du travail rémunéré est d’essayer d’influencer les décisions des députés, des ministres et des fonctionnaires provinciaux.

Alexandre Deschênes a publié une lettre dans les journaux au début de mois pour rappeler leurs nouvelles obligations aux lobbyistes parce qu’un nombre «minime» d’entre eux s’étaient déjà inscrits à moins de 30 jours de date d’échéance originale.

Il confiait alors que le registre n’avait pas pour but de rendre la vie plus difficile aux lobbyistes, mais plutôt d’assurer la confiance des citoyens envers leur gouvernement.

«Le lobbying est une activité légitime pourvu qu’elle soit faite selon les règles de l’art. Il s’est développé au cours des années du cynisme à l’égard du lobbyisme», avait mentionné le commissaire.

«Dans le but de pallier ce cynisme, on a voulu apporter un peu plus de transparence.»

Le registre concerne également les efforts de lobbying auprès des membres des conseils d’éducation des districts scolaires et des membres des conseils d’administration des régies régionales de la santé.

Le gouvernement provincial a cependant décidé de ne pas inclure le lobbying auprès des élus municipaux et des commissions de services régionaux.