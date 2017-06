Sept communautés où célébrer le 150e du Canada

La Confédération du Canada a 150 ans ce samedi et des communautés aux quatre coins du Nouveau-Brunswick souligneront cet anniversaire en grand. Voici un survol de ce que sept d’entre elles nous réservent.

Les célébrations les plus importantes dans la province auront lieu à Fredericton et à Moncton. Ces villes font partie du club sélect de 19 centres urbains choisis par le gouvernement fédéral pour souligner en grand le 150e.

À Moncton, une foule d’activités sont prévues au centre-ville. Comme l’explique la directrice du tourisme et des événements de la Ville, Jillian Somers, la programmation sera particulièrement riche.

«Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Ça commence à 10h et ça se termine à 22h. Les gens peuvent aller voir l’une des quatre scènes, il y a une zone pour les enfants, des vendeurs de bouffe, une brasserie artisanale en plein air et plein de choses à faire. On invite les gens au centre-ville!»

Le clou de la journée sera le grand concert présenté à compter de 16h au parc Riverain, qui mettra entre autres en vedette Bois Joli, Coeur de Pirate et Alan Doyle (le chanteur du groupe terre-neuvien Great Big Sea).

Les traditionnels feux d’artifice en mettront plein la vue à compter de 22h. Jillian Somers promet un spectacle encore plus épatant qu’à l’habitude.

«On voulait offrir des feux plus imposants pour célébrer le 150e anniversaire. Les feux sont présentés en partenariat avec nos communautés soeurs de Riverview et de Dieppe. Les trois communautés ont mis la main à la pâte.»

À Fredericton, le public en aura plein les bras à compter de midi au centre-ville. Le gros des célébrations aura lieu à la place des Officiers avec entre autres les Hay Babies, Measha Brueggergosman et The Glorious Sons. La place des Casernes sera aussi animée avec des performances du groupe acadien Danny Party et de la formation Frantically Atlantic. Les feux d’artifice seront présentés à 22h45.

Si vous êtes à Shediac, allez faire un tour au parc Rotary à 19h. Un concours de mangeurs de homard, des jeux gonflables et des performances de Jacques Comeau, Félix et Jean Belliveau ainsi que du groupe Réveil sont à l’horaire. C’est à la brunante que les feux d’artifice éclaireront le ciel.

À Caraquet, c’est au Carrefour de la mer que se passe à compter de 10h. Des visites du navire NCSM Goose Bay seront offertes jusqu’à 16h. Le chanteur Steeve Hickey montera sur scène à 13h. Une commémoration de la Bataille de l’Atlantique aura lieu sur le NCSM Goose Bay. La journée de célébrations sera clôturée à 22h30 avec les feux d’artifice.

À Tracadie, la population est invitée à se rendre au Marché Centre-Ville de 9h à midi pour un spectacle de magicien et de l’animation musicale, au centre-ville, sur la rue principale. À midi.

L’action se déplace ensuite près de l’ancien Deauville, sur la rue Principale, où il sera possible de se procurer un morceau de la croustade géante aux bleuets, aux fraises et à la rhubarbe.

Les artistes Wilfred LeBouthillier, Joannie Benoît et Maxime McGraw donneront un spectacle à 14h. Annie Brocoli montera sur scène à 16h, tandis que Martin Deschamps sera au programme à 19h30.

Du côté de Bathurst, les célébrations débutent à 12h30 au parc Coronation et se poursuivront jusqu’à 16h. Les artistes Northern Heights et Éric Beaudoin se produiront sur scène.

La fête reprendra de plus belle à 19h sur la promenade Waterfront avec des performances musicales de Men in Black et de Heron Aides. Les feux d’artifice sont au programme à 19h30.

À Edmundston, le rendez-vous est donné à la place de l’Artisan à compter de 10h. Les enfants pourront se divertir en compagnie de Monsieur Ballon, d’amuseurs publics et en jouant à des jeux en avant-midi. En début d’après-midi, des artistes locaux se produiront sur scène. Les célébrations prendront fin à 14h. n

(Veuillez noter que cette liste n’est qu’un simple survol rapide de quelques activités organisées dans certaines communautés du Nouveau-Brunswick: NDLR)