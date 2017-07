Une autre croustade géante à Tracadie! [vidéo]

Pour la Fête du Canada, le Club Richelieu de Tracadie a réitéré son activité de croustade géante pour collecter des fonds. Elle était cette année aux bleuets, aux fraises et à la rhubarbe. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le Club Richelieu de Tracadie a réitéré son activité de méga croustade, samedi, à l’occasion de la Fête du Canada.

Elle était cette année aux bleuets, aux fraises et à la rhubarbe et représentait – en l’honneur des festivités du jour – deux drapeaux côte à côte: l’un acadien et l’autre canadien.

Pour cette gigantesque réalisation de 36 pieds sur 7 pieds, 417 lb de bleuets, 291 lb de fraises et 165 lb de rhubarbe ont été consommées.

Le dessert a, en plus, nécessité 147 lb de farine et 247 lb de sucre cassonade.

Les fraises et les bleuets ont été fournis par Bleutière Nord-Est, de Saint-Isidore.

«Pour la rhubarbe, on a lancé un appel sur Facebook. Les gens se sont montrés très généreux», renseigne Yvette Paulin.

Comme la fois précédente, la cuisinière, aidée de bénévoles, s’est attachée à trouver le bon équilibre entre les saveurs.

«Nous ne voulions pas que ce soit trop sucré ou trop fruité. Ça reste impressionnant de cuisiner autant de quantités d’aliments et dans de telles dimensions. Le plus difficile reste de surveiller la cuisson. Il faut qu’elle soit homogène.»

En 2016, le Club Richelieu avait fait homologuer leur méga croustade aux bleuets au livre Guinness des records. Pas cette fois!

«On en profite pour collecter des fonds pour nos activités pour les jeunes. L’année dernière, les 9000$ récoltés nous ont permis d’effectuer les travaux de rénovation de notre camp jeunesse», confie Pierre Arsenault, le président du comité organisateur de l’activité.

Lui et son équipe n’ont pas encore décidé à quoi servira l’argent amassé. «Ça dépendra du montant.»

Samedi, les parts de la croustade ont été vendues dans leur quasi-totalité.