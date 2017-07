Un brownie record à Bertrand [vidéo]

Pour la Fête du Canada, il y a ceux qui ont assisté aux feux d’artifice, et il y a ceux qui l’ont célébrée de manière originale. Étienne Thériault, de Bertrand près de Caraquet, a choisi la deuxième catégorie. Il a réalisé le plus long brownie au chocolat au monde.

«J’ai eu l’idée en janvier, juste comme ça. Je voulais aussi qu’on parle de Bertrand à grande échelle», confie-t-il.

Étienne Thériault tient une pizzeria dans le village. Pendant des mois, sa cuisine a servi de laboratoire.

«J’ai fait plusieurs essais pour tester la cuisson et définir l’épaisseur adéquate du brownie.»

Samedi était le grand jour pour lui et sa trentaine de bénévoles. Ils se sont installés à l’entrée du camping Le Colibri et se sont mis à la tâche, tôt le matin. Un moule de 88 pieds sur 3 pouces a été spécialement conçu pour l’occasion.

Son gâteau fait 78 pieds et 21 pouces. La longueur n’a pas été choisie au hasard, elle correspond à celle de la Transcanadienne: 7821 km. Pour parfaire l’illusion, des bandes jaunes et blanches en fondant ont été posées sur le dessus.

L’apprenti pâtissier avait rôdé sa technique de sorte que la préparation coulée dans le moule passe dans le four le temps suffisant pour cuire. En raison du temps bruineux, l’équipe a dû revoir ses plans en recouvrant le gâteau de papier d’aluminium et en prolongeant le temps de cuisson (plus de cinq heures).

Côté recette, Étienne Thériault est allé au plus simple: il a utilisé de la poudre classique.

«Ça nous a demandé 20 kg de poudre, répartis dans 72 tasses», révèle Monique Roy.

Cette résidante de Caraquet est une amie du pizzaïolo. Quand il lui a parlé de son projet. Elle n’a pas été étonnée.

«C’est Étienne, il est comme ça. Ça me fait plaisir de lui donner un coup de main.»

Étienne Thériault est sûr de son coup, il va décrocher le record.

«J’ai appelé l’institution Guinness. Ils m’ont dit qu’il n’y avait rien concernant un brownie. Je vais leur envoyer mon dossier et attendre l’homologation.»

Une fois l’exploit réalisé, le cuistot et ses bénévoles se sont partagé le gâteau avec les occupants du camping. Au moment de notre passage, le dessert n‘était pas encore prêt. Monique Roy avait hâte d’y goûter.

«Ça reste un brownie, mais je suis sûre qu’il aura une saveur particulière. Celle du plus long brownie au monde.» n

Déjà un record

Étienne Thériault n’en est pas à son premier record mondial. En 2013, il a battu celui du plus long doigt à l’ail.

«Aux États-Unis, ils l’avaient fait à 12 pieds et 6 pouces. Moi, je l’ai fait à 54 pieds et 10 pouces», raconte-t-il, fièrement.

Cette différence de taille lui laisse espérer conserver son titre pendant longtemps. Pour le 150e, le résidant de Bertrand avait songé à concevoir la plus longue pizza au monde.

Un nouveau record vient récemment d’être établi en Californie (1,9 km). Il s’est finalement tourné vers les brownies.