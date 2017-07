40 ans d’anecdotes au Village historique acadien

Au programme des entretiens de Ma vie au village: des confidences et des airs de musique traditionnelle. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Il affiche une quarantaine rayonnante. En cette saison particulière pour lui, le Village historique acadien de Bertrand, bâti en 1977, regarde dans le rétroviseur et lève le voile sur les anecdotes qui ont jalonné son histoire.

Pendant huit dimanches jusqu’au 10 septembre, le public peut assister à des entrevues entrecoupées d’animations musicales. Lors de ces rendez-vous, les fondateurs et les personnes emblématiques du village racontent la construction et l’évolution du site.

La première rencontre, le lendemain de la Fête du Canada, réunissait le premier et l’actuel directeur général, Jean-Yves Thériault et Sylvain Godin.

Les interludes musicaux étaient assurés par Léonide Albert, au clavier, et Roger Lanteigne, à l’accordéon.

D’autres artistes leur succéderont. Pour le 13 août, on annonce la participation de Jean-François Breau.

Au cours de la première de Ma vie au village, les spectateurs présents ont appris qu’au début, les employés travaillaient tout au long de l’année.

Il ne s’agissait pas de comédiens ou d’interprètes, mais de véritables professionnels qui perpétuaient l’art et la maîtrise des métiers traditionnels.

Certains ont réalisé des portes sculptées, en bois de 10 pieds de haut et de 11 pouces d’épaisseur, pour le Musée des civilisations, à Ottawa, où elles sont toujours exposées. D’autres commandes passées par différents parcs provinciaux et nationaux ont aussi été honorées.

Madeleine Chiasson, de Paquetville, tenait à être présente pour écouter ces histoires dont certaines lui sont familières.

«Je suis l’une des premières employées. J’ai travaillé au village de 1977 à 1998.»

Elle y a occupé plusieurs fonctions.

«C’étaient de belles années. On formait une grande famille. On avait tous hâte de venir travailler.»

Réentendre ce qu’elle a connu lui a ravivé d’anciennes émotions endormies. Colette et Armand Boucher, eux, s’étaient déplacés depuis Bathurst où ils habitent.

«On aime les récits des temps anciens et les musiques traditionnelles. On viendra chaque fois si on peut.»

Ces entretiens sont proposés de 14h à 16h, dans la salle Antoine-Landry à l’entrée, et retransmis en direct sur les ondes de la radio CKRO.

Pour cette saison anniversaire, le Village historique acadien a ouvert ses portes le 11 juin. Et ça commence fort!

«Nous faisons un meilleur début de saison comparé à l’an passé», déclare Mylène Dugas.

L’agente des relations publiques attribue ces bons résultats à l’effet du 40e du site couplé à celui du 150e de la Confédération.