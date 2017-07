DOSSIER – Khaled Fakhouri se tricote une nouvelle vie à Moncton

NDLR: L’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui un dossier sur l’immigration. Voici donc deux exemples de nouveaux arrivants qui ont rapidement su s’intégrer et prendre part au développement de leur communauté d’adoption.

Khaled Fakhouri a vécu l’exil pour fuir l’enfer de la guerre. Réfugié à Moncton, son don pour la couture lui ouvre des portes.

Khaled, sa femme Thoraya et leurs quatre enfants ont pu compter sur des anges gardiens en atterrissant à Moncton le 31 décembre 2015. La famille syrienne a été jumelée à celle de Christine Picard qui les a aidés dans leurs premiers pas au Canada.

Ahmed a commencé le métier de couturier alors qu’il n’avait que 14 ans. Expérimenté, il travaille le plus souvent sans patron de couture. Un seul coup d’oeil suffit.

«Dès que je vois le modèle, je peux commencer à le faire», explique-t-il avec l’aide d’un interprète.

Quelques semaines après son arrivée, Christine lui a suggéré de produire les costumes du Ballet-théâtre du Canada Atlantique. C’est elle qui a organisé la rencontre. En guise d’entretien d’embauche, Khaled devait recréer le chapeau du Chat chapeauté, personnage du livre pour enfants du Dr Seuss. En vingt minutes, il l’avait reproduit à la perfection.

«Son travail était magnifique, on n’en revenait pas et on a signé le contrat sur-le-champ», se souvient Susan Chalmers-Gauvin, la fondatrice du Ballet-théâtre du Canada Atlantique.

L’artisan a été chargé de confectionner une cinquantaine de costumes pour le spectacle Seussical, au printemps 2016.

«Il travaille à une vitesse incroyable. L’ouvrage a été terminé en deux fois moins de temps qu’on l’attendait», souligne Susan.

«La langue n’a pas été un gros obstacle dans son cas. Tous les employeurs ne sont pas aussi ouverts à ça, mais ça ne veut pas dire que le talent n’est pas là.»

Il n’a fallu que deux heures à Khaled Fakhouri pour confectionner ces manteaux syriens. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le couturier a été mis à contribution à nouveau cette année pour le spectacle Le livre de la jungle présenté début juin. Ses talents lui ont aussi permis de décrocher un emploi à temps partiel chez Colpitts Menswear, une boutique de vêtement pour hommes.

Pendant son temps libre, Khaled poursuit son apprentissage de l’anglais. Il entend progresser suffisamment pour se lancer en affaires.

Son projet à long terme est d’ouvrir sa propre boutique dans laquelle il pourrait faire des retouches et vendre ses créations, que ce soient des vêtements à la mode occidentale ou des habits traditionnels syriens.

Le jumelage participe grandement à l’intégration de la famille. Lors de ses visites régulières, Christine enseigne au couple de nouveaux mots et apprend à parler l’arabe en retour.

«On finit par se comprendre, assure-t-elle. Quand je pense à tous les défis qu’ils ont dû surmonter au début, c’est beau de les voir s’épanouir.»

Pour la première fois depuis longtemps, Khaled est optimiste pour l’avenir.

«Je ne peux rien demander de plus, merci au Canada», termine-t-il avec un sourire.

«Je suis certaine que ces enfants iront loin»

Les enfants de Khaled Fakhouri sont capables d’assurer la traduction pour leurs parents. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’apprentissage de la langue et la recherche d’un emploi sont un vrai parcours à obstacles pour les réfugiés. Leurs enfants, en revanche, s’adaptent avec bien plus de facilité dans leur pays d’accueil.

La plupart d’entre eux parlent déjà couramment l’anglais ou le français, constate Myriam Mekni, gestionnaire d’établissement pour l’Association multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA). «Ils passent six heures par jour à l’école, ils n’ont pas le choix de s’intégrer», dit-elle.

Services de tutorat, postes d’appui à l’intégration des immigrants, les districts scolaires ont mis les grands moyens pour leur apporter davantage de soutien dans la salle de classe.

«On a pensé que ça allait être très dur, mais les districts étaient prêts. Ils ont recruté des assistants et des traducteurs; il y a beaucoup d’encadrement. Les enfants ont presque tous ont réussi leur année», se félicite Myriam Mekni.

Elle leur prédit déjà un bel avenir.

«Je suis certaine que ces enfants iront loin. Ils sont très intelligents, actifs, pas trop réservés. Leur seul obstacle c’était la langue au début, mais ils ont réussi l’éliminer rapidement. C’est très gratifiant quand on voit la famille réussir et que leur situation s’améliore.»

La transition s’est faite sans difficulté pour les quatre enfants de Khaled Fakhouri. En quelques mois, Nawal, Ahmed, Abdulhamid et Abdullatif ont fait des progrès considérables en anglais.

«Ce sont de vraies éponges, c’est impressionnant de voir comment ils ont avancé», s’émerveille Christine Picard.

Entre deux compétitions de soccer et de lutte, ils jouent le rôle d’interprètes pour leurs parents et les accompagnent lors des rendez-vous médicaux.

«Ils sont déjà bien intégrés, l’adaptation est plus difficile pour moi et ma femme», s’amuse le père.

Ahmed et Abdulhamid, âgés de 12 et 11 ans, intégreront l’immersion française dès la rentrée.

«Abdulhamid est particulièrement intéressé par le français. Il a commencé à apprendre avec mes filles qui sont à l’école française», mentionne Christine Picard.

Les capacités de communication des jeunes Syriens ont progressé rapidement. – Archives

Le Grand Moncton a accueilli près de 600 Syriens

En 2016, MAGMA a aidé 402 Syriens à s’installer dans la région. De nouvelles familles continuent d’atterrir chaque semaine.

«On est rendu à presque 600, précise Myriam Mekni. On ne dirait jamais “Stop”. On est là pour les accueillir. On a eu besoin d’aide à un moment donné, mais maintenant que le flux n’est pas aussi chargé, on s’en sort bien.»

Fin 2015, la direction de l’organisme était persuadée que les réfugiés ne feraient que passer à Moncton et iraient rapidement dans les grandes villes du pays. Finalement, il n’en est rien.

«Une des familles est partie à Vancouver et est revenue. Ils ont trouvé que leur vie au Nouveau-Brunswick était plus facile, ils étaient moins perdus. Ici, tout le monde se connaît, tu peux trouver plus facilement les ressources dont tu as besoin.»

Certains réfugiés ont réussi à se trouver un travail. Il s’agit essentiellement d’emplois manuels dans les stations de lavage de voiture, les hôtels, les restaurants ou les épiceries. Les autres dépendent de l’aide sociale provinciale.

«Le chèque qu’ils reçoivent ne couvre pas le loyer d’un appartement pour une famille nombreuse», déplore Myriam Mekni.

Tous suivent les cours de langue offerts par MAGMA et des ateliers qui les préparent à l’environnement professionnel canadien.

«L’objectif c’est qu’ils n’aient plus besoin de nous, mais ils doivent être indépendant au niveau de la langue avant tout. Avec un niveau faible en anglais, on ne peut pas s’en sortir», insiste la gestionnaire.

