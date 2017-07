DOSSIER – Monika Kimmel: de la campagne hongroise au Barreau du N.-B.

NDLR: L’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui un dossier sur l’immigration. Voici donc deux exemples de nouveaux arrivants qui ont rapidement su s’intégrer et prendre part au développement de leur communauté d’adoption.

Monika Kimmel ne parlait pas un mot de français lorsqu’elle a quitté sa Hongrie natale pour le Canada. Partie de zéro, la voilà aujourd’hui diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Portrait d’une battante.

Persévérance et détermination: s’il ne fallait que deux mots pour décrire le parcours étonnant de la jeune femme, ce serait bien ceux-là. Issue d’une famille modeste non loin de Budapest, elle a décidé de s’offrir un avenir meilleur en immigrant vers le pays à la feuille d’érable.

«La vie est assez difficile en Hongrie. J’ai vu ça comme une aventure, une occasion de grandir. Quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit que je me rendrai aussi loin que ceux qui sont nés ici», raconte Monika.

Et elle l’a fait. Début juin, elle terminait sa 10ème année d’étude universitaire avec un diplôme de Juris Doctor de l’Université de Moncton en poche. L’avocate en devenir a obtenu la citoyenneté canadienne et parle couramment le hongrois, l’anglais et le français, mais aussi un peu de russe et d’allemand.

Mais la route a été longue. En 2005, elle traversait l’Atlantique pour être fille au pair au sein d’une famille anglophone de Montréal. Les premières heures sur le sol québécois sont un choc: l’affichage et la signalisation sont en français, une langue dont elle ignore tout.

«Je me suis dit: si je veux rester au Québec, il faut que j’apprenne la langue. J’ai dû toujours choisir la route la plus difficile, m’entourer de francophones, étudier et essayer de faire ma vie en français.»

29 juin – Monika Kimmel a parcouru un long chemin depuis son arrivée au Canada. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le goût de la perfection

Monika a fini par décrocher un certificat en français écrit, après deux années d’études intensives à l’Université du Québec à Montréal. Ambitieuse, elle tente de s’améliorer chaque jour.

«Ça a pris de la patience. J’ai investi beaucoup de temps et je voyais très lentement le retour. Une amie française a trouvé un travail au bout de deux mois. Pour moi le niveau de difficulté n’était pas comparable!»

Quatre ans plus tard, elle terminait un baccalauréat en sciences sociales à l’UQAM. Bien que ses professeurs lui assurent que son français est aussi bon que la moyenne, l’étudiante refuse de s’en satisfaire.

«Ç’a été dur d’accepter que je ne maîtriserai jamais complètement le français, souffle-t-elle. Je dois m’accepter avec mes petites fautes qui vont probablement rester. Il faut que j’arrête de me comparer avec les gens qui ont grandi ici et qui parlent les deux langues depuis qu’ils sont petits.»

Direction l’Acadie!

C’est en suivant des cours du soir que Monika s’est découvert une passion pour le droit. Son dossier ayant été accepté par la Faculté de droit de l’Université de Moncton, la voilà partie pour une nouvelle aventure.

La charge de travail et l’isolement rendent les premiers mois difficiles, mais l’étudiante garde le cap.

«Ma priorité n’était pas de me faire des amis, c’était de me concentrer et réussir ma première année. Les gens de Moncton sont très accueillants, ils voient que je fais cet effort d’apprendre la langue de la minorité et c’est apprécié. Ils m’acceptent plus facilement.»

Ses efforts ont payé: il y a quelques jours, elle tenait fièrement son diplôme de droit lors de la cérémonie de fin d’année. La finissante tente actuellement de décrocher un stage professionnel et devra bientôt se préparer à l’examen du Barreau du Nouveau-Brunswick prévu en janvier 2018.

Monika Kimmel en est convaincue, la plupart des immigrants peuvent s’intégrer s’ils y mettent suffisamment de volonté.

«À un moment donné, il faut sortir de sa communauté et aller vers les autres. Beaucoup d’immigrants restent entre eux, c’est à nous de faire cet effort même si c’est difficile», dit-elle.

«En Hongrie, je n’avais pas les moyens d’avoir la vie que j’ai ici. Là-bas, il faut avoir des contacts et des parents qui ont un bon emploi pour réussir. Ici, si tu travailles fort et que tu persistes, tu peux t’en sortir.»

