Rapport financier: les conservateurs ont 270 jours de retard

Le Parti progressiste-conservateur n’a toujours pas déposé son rapport financier annuel plusieurs mois après la date limite prévue dans la loi. Le Parti libéral en profite pour tirer à boulets rouges sur l’opposition officielle.

La loi sur le financement de l’activité politique oblige les partis à déposer un rapport financier sur les six premiers mois de l’année au plus tard le 1er octobre, puis un second rapport sur l’année entière le 30 mai de l’année suivante.

Ni l’un, ni l’autre n’a encore été déposé chez Élections NB par les progressistes-conservateurs.

«Les progressistes-conservateurs sont les seuls parmi les partis politiques provinciaux qui n’ont pas encore affiché de rapport en 2016», avance le ministre libéral Donald Arseneault dans une lettre envoyée aux médias pour embarrasser le chef du parti Blaine Higgs.

«Il est surprenant que les progressistes-conservateurs aient de la difficulté à compléter leurs rapports financiers. On pourrait croire qu’un chef qui se dit fier de son bilan en matière de gestion financière s’assurerait que son parti se conforme aux exigences en matière de financement politique.»

Ces rapports contiennent notamment l’état de compte des partis et la liste de leurs donateurs.

«Le rapport des six premiers mois de l’année 2016 était dû le 30 septembre 2016, donc il a maintenant plus de 270 jours de retard. Ces documents favorisent la transparence du financement politique et sont des outils utiles qui permettent au public de tenir les partis politiques imputables», affirme Donald Arseneault.

Le directeur général du Parti progressiste-conservateur, Donald Moore, assure que la formation politique collabore avec Élection NB pour répondre à toutes ces exigences.

«Ce n’est pas un problème. Nous continuons de travailler avec Élection NB sur les détails du rapport.»

M. Moore n’a pas souhaité préciser les raisons de ce retard.

«Nous continuons à travailler dessus. C’est normal. D’une année à l’autre, des partis ont toujours du retard pour récolter des renseignements supplémentaires. C’est tout. Il n’y a pas d’inquiétudes.»

Donald Moore affirme cependant que son parti a reçu une exemption de la part de l’ancien contrôleur du financement politique, Michael Quinn, afin de pouvoir déposer son rapport après la date limite.

Le porte-parole d’Élections NB, Paul Harpelle, confirme les propos de M. Moore, sauf que M. Quinn avait donné jusqu’à la fin mai aux conservateurs pour présenter leur rapport complet pour 2016.

«Nous leur avons parlé (jeudi) et on nous a indiqué qu’il sera très bientôt déposé sans nous donner de date exacte», indique M. Harpelle.

Le représentant officiel d’un parti qui omet de déposer un rapport financier court le risque de se faire imposer une amende qui peut aller jusqu’à 1100$.

Jusqu’ici, Élections NB a toujours préféré faire usage de la carotte plutôt que du bâton, explique M. Harpelle.

«L’approche de notre bureau a été de ne pas les punir avec une massue, mais de travailler avec eux pour obtenir des résultats. Ce n’est pas la première fois qu’un rapport est en retard.»

L’attitude d’Élections NB pourrait cependant changer avec l’arrivée d’une nouvelle directrice générale et contrôleuse du financement, Kimberly Poffenroth.

«La contrôleuse du financement politique a indiqué qu’elle pourrait devoir étudier plus attentivement les options qui s’offrent à elle si les gens continuent de dépasser les dates limites», prévient Paul Harpelle.

Ce changement de point de vue s’explique surtout par les récentes modifications à loi qui ont permis de simplifier le processus de présentation des rapports financiers tout en donnant plus de temps aux partis pour les compléter.

«À l’avenir, la contrôleuse aimerait que les partis travaillent plus fort pour respecter la loi.»