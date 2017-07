Tracadie ne veut plus payer pour l’aéroport de Pokemouche

Le sort de l’Aéroport de la Péninsule acadienne est en suspens. Sa gestion a récemment été confiée à la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), mais un important projet de réfection est remis en cause par Tracadie, qui a récemment signalé son intention de ne plus participer au financement de l’infrastructure.

Un projet de 2,5 millions$ a été proposé par la CSRPA pour réparer et prolonger la piste d’atterrissage de l’aéroport. Les travaux sont considérés comme étant essentiels, car l’endroit est souvent utilisé par les ambulances aériennes pour transporter des patients à l’extérieur de la région. Les propriétaires de petits aéronefs s’en servent aussi à l’occasion.

À l’automne 2016, les maires des municipalités et les représentants des DSL qui sont membres du conseil de la CSRPA ont voté à l’unanimité pour que l’organisme prenne sous son aile la gestion de l’Aéroport de la Péninsule acadienne et l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

Un budget de 150 000$ a été adopté pour financer le service du tourisme et un montant de 68 000$ a été alloué pour la gestion de l’aéroport. Les coûts doivent être répartis proportionnellement entre les municipalités et DSL selon la population et la valeur des assiettes fiscales.

Puisque Tracadie compte environ 33% de la population de la Péninsule acadienne, le maire Denis Losier craint une augmentation des dépenses pour les contribuables de sa municipalité.

Au début mai 2017, Tracadie a donc a officiellement signalé son intention de se retirer du financement de ces deux services. Tracadie s’oppose également aux changements administratifs proposés à l’Office du tourisme.

«Quand on a voté, on ne parlait pas de travaux majeurs. Quelques mois plus tard, ils parlaient d’un projet de 2,5 millions $. Nous avons la plus grande assiette fiscale, donc lorsqu’on parle d’ajouter d’autres dépenses, ça augmente notre facture. Le conseil de Tracadie n’était pas nécessairement d’accord avec cette dépense additionnelle. Quand on vote pour un certain budget, on ne s’attend pas que les choses changent quelques mois plus tard. Une meilleure communication va devoir avoir lieu à l’avenir», explique Denis Losier.

La porte est cependant toujours ouverte et des pourparlers ont lieu pour trouver un compromis. D’autres possibilités sont cependant à l’étude, admet le maire. La rumeur court par exemple qu’un entrepreneur voudrait établir un service d’hélicoptère dans la région.

«Ça fait partie des rumeurs qui circulent, mais je peux vous dire que ça ne s’est pas concrétisé. Il y a beaucoup de choses qui se discutent à Tracadie. Il y a de nombreuses discussions en ce moment avec des entrepreneurs pour développer de beaux projets. La question de l’aéroport, c’est un sujet à suivre avec la CSR. La municipalité est ouverte à la communication. On va voir ce qui va se passer», ajoute-t-il.

Selon Georges Savoie, maire de Néguac et président de la CSRPA, une révision est en cours pour voir s’il n’y a pas moyen de réduire la facture du projet à l’aéroport. Si Tracadie ne change pas d’avis, une décision importante devra être prise.

«Il faut trouver un terrain d’entente, sinon, il faudra voir comment nous pourrions travailler ensemble, mais séparément. Il faudra voir ce que les autres municipalités voudront faire avec l’aéroport. Il y a toujours eu un grand désir de tous de le garder ouvert.»

D’autres maires espèrent que Tracadie fasse demi-tour. C’est le cas de Caraquet.

«Caraquet est un peu déçu. Je suis certain que les autres maires le sont aussi. L’aéroport est un service qu’on doit garder et on doit tous travailler ensemble. Une municipalité qui se retire, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, mais il va avoir d’autres rencontres, ce n’est pas encore décidé», a récemment déclaré Kevin Haché, maire de Caraquet.

Il y a quelques semaines, la Municipalité régionale de Tracadie a aussi annoncé son intention de ne plus faire partie du service d’urbanisme de la CSRPA afin de créer son propre service. La municipalité espère mettre sur pied sa propre agence dès le 1er juillet 2019.