À la recherche de solutions de transport adaptées aux régions rurales

Pour tenter de combler le vide, plusieurs organismes communautaires tentent d’offrir des alternatives au transport individuel. Tour d’horizon des initiatives en développement dans plusieurs régions rurales.

La plupart de ces services naissants ont été développés ou parrainés par les réseaux d’inclusion communautaires de la province. La Société d’inclusion économique et sociale accorde une contribution annuelle de 50 000$ à chacun de ces projets, qui se réalisent en ordre dispersé.

Dans la majorité des cas, ces services dépendent entièrement de bénévoles prêts à donner de leur temps et sont destinés à une clientèle défavorisée.

«C’est un système précaire, mal financé qui ne répond pas à tous les besoins, décrit l’économiste Yves Bourgeois. Ce n’est pas destiné à une personne qui travaille à bas salaire et qui voudrait se rendre au travail mais ne peut pas se permettre d’avoir une voiture.»

Chaleur: un service de transport en commun avant la fin de l’année

La Coopérative transport Chaleur (CTC) prévoit offrir un service de transport à domicile d’ici à l’automne. De Belledune jusqu’à Saint-Sauveur en passant par Bathurst, des bénévoles ramasseront les clients chez eux pour les conduire à leurs rendez-vous médicaux ou pour faire leur épicerie.

«Pour l’instant, nous essayons de trouver une vingtaine de bénévoles. Nous sommes rendus à mi-chemin. Dès que l’on aura suffisamment de conducteurs, on pourra mettre en place le service», précise James Mallory, directeur général de la coopérative.

En 2006, l’association Sur la route du transport durable avait développé un projet-pilote d’autobus dans la région. Le gouvernement fédéral avait investi 25 000$ dans le projet qui a été rapidement abandonné pour des raisons financières et par manque de clients.

La CTC envisage à plus long terme de développer le covoiturage et d’établir un système de navettes par camionnettes ou minibus. M. Mallory assure que son organisme a appris les leçons du passé. «Nous voulons faire en sorte d’offrir un service à plus petite échelle. On voudrait commencer moins grand», dit-il.

Transport collectif limité dans le Nord-Ouest

Depuis 2015, une minifourgonnette de sept passagers sillonne Edmundston pour répondre aux besoins de déplacement des personnes à faible revenu.

Le service AUTO-nomie bénéficie à 200 clients du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Seul moyen de transport collectif dans la région, il ne suffit pas à répondre à la demande.

Un véhicule supplémentaire serait nécessaire, explique Céline Ouellette, coordinatrice du Réseau d’inclusion Nord-Ouest. «On doit refuser des gens», déplore-t-elle.

L’organisme travaille à élargir ce service à Grand-Sault et aux communautés environnantes. «Il faut que les municipalités s’impliquent davantage», dit-elle.

«Des gens de Sainte-Anne, de Saint-Léonard ou de Rivière-Verte pourraient avoir un emploi à Edmundston ou à Grand-Sault mais n’ont pas de voiture. Dans le même temps, on voit des entreprises fermer parce qu’ils n’ont pas d’employés…»

Contrairement aux autres régions rurales, le transport est assuré par un employé embauché à titre de conducteur. «On avait de la difficulté à trouver des bénévoles, il fallait penser à autre chose pour les gens de la région», souligne Céline Ouellette.

Kent peut compter sur des bénévoles dévoués

Le programme Transport communautaire Kent dépend d’une trentaine de chauffeurs bénévoles, qui aident les personnes les plus vulnérables à se déplacer en allant les chercher directement à leur domicile. Environ 150 clients dépendent de la générosité de quelques-uns.

«On a plus de plus en plus de demandes, constate Colette Lacroix, la directrice générale du Réseau d’inclusion communautaire de Kent. Ici, si tu n’as pas d’automobile, tu es en grande difficulté. Avant, les gens rataient souvent leurs rendez-vous médicaux, il n’y avait rien pour les aider.»

Selon elle, ce modèle est de loin le plus adapté au comté de Kent. «C’est le comté où il y a le plus de routes par rapport au nombre d’habitants. Aucun autre système de transport en commun ne pourrait fonctionner. Une navette aurait représenté de frais exorbitants et aurait été sous-utilisée.»

Chaque trajet coûte 35 cents le kilomètre, un montant directement reversé au conducteur.

Déplacement Péninsule victime de son succès

Lancé en 2015, le service de transport à domicile Déplacement Péninsule est un pari réussi. En février 2016, l’organisme a ajouté un service de covoiturage pour les trajets réguliers (domicile-travail) ou ponctuels.

L’initiative permet aux personnes dépourvues de moyens de locomotion d’être véhiculées par des chauffeurs bénévoles pour des trajets de première nécessité: rendez-vous médical, consultations à la pharmacie, courses à l’épicerie.

Les utilisateurs paient un prix fixe selon le nombre de kilomètres pour l’aller-retour, les conducteurs se servent de leur véhicule et Déplacement Péninsule leur rembourse le kilométrage.

L’an dernier, plus de 3500 déplacements ont été recensés, mais la vingtaine de bénévoles ne suffit pas. La plupart du temps, les réservations doivent être faites plusieurs jours à l’avance.

Le modèle a été repris dans la région de Tantramar dans le Sud-Est. Depuis le mois dernier, l’initiative Rural Rides permet aux résidents de Sakville, d’Aulac, de Port Elgin, de British Settlement et de Dorchester d’accéder à ce mode de transport collectif.

«C’est un moyen de lutter contre la pauvreté et l’isolement, indique la coordonnatrice Kelly Taylor. Le simple fait de sortir et de discuter avec quelqu’un ça éclaircit leur journée.»

L’enjeu des prochaines semaines sera d’agrandir le cercle des bénévoles, composé uniquement de personnes à la retraite.