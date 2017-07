C’est reparti pour une autre semaine western à Saint-Quentin

Le coup d’envoi du 33e Festival western de Saint-Quentin a été donné mardi soir sous le son des motocyclettes d’un côté et de la musique country de l’autre.

Le plus grand festival du Restigouche – et le plus important festival western en Atlantique – bat son plein.

Les accords de Dan Roy et les Moonshiners ont donné le ton au lancement de cette semaine western, assurément la semaine la plus achalandée que connaît la petite ville du Restigouche-Ouest.

Au même moment un peu plus loin, quelques centaines de personnes se sont entassées dans l’arène du festival pour assister à la course d’endurocross. Nouveauté cette année, il s’agit d’une compétition de motocyclette sur un parcours jonché d’obstacles.

Bien que vétéran bénévole, Bertrand LeClerc porte le chapeau et les bottes du président pour la toute première fois.

Stressé de guider cette entreprise qui rapporte plusieurs millions en retombées économiques pour sa communauté?

«Pas du tout, car je suis très bien appuyé par une équipe solide et des bénévoles très bien entraînés. Notre plus grand défi sera de garder le soleil. Une météo clémente, c’est la clé du succès et pour le moment, ça s’annonce bien», estime-t-il.

Le festival a été lancé en présence de nombreux dignitaires dont le président d’honneur de l’événement, Rino Perron, qui a présidé l’événement au cours de la dernière décennie.

Aujourd’hui, après avoir éprouvé quelques problèmes de santé, il est redevenu simple bénévole.

«C’est un réel plaisir pour moi d’être président d’honneur et d’avoir fait partie de cette organisation autant d’années. J’ai ce festival vraiment à cœur et je suis très heureux de faire partie de cette belle aventure encore une autre année», a-t-il confié.

Parmi les nouveautés qui risquent d’être grandement appréciées cette année, la présence de manèges sur le site, un dossier qui s’est réglé tardivement.

«Les jeux gonflables c’est bien, mais ça prenait ça afin de pouvoir satisfaire non seulement les plus jeunes, mais aussi les adolescents. On a donc opté pour des manèges plus élaborés», ajoute le président.

Autre nouveauté, les deux tranches du rodéo professionnel Wild Time ont vu leur animation être bonifiée par le DJ Tony la Sauce.

«Le rodéo est déjà un événement en soi, mais ce sera maintenant un véritable party du début à la fin», ajoute M. LeClerc.

Outre le rodéo présenté samedi et dimanche, voici quelques autres activités recommandées lors du festival: le concours amateur de musique country francophone (mercredi), le Pow Pow (jeudi), la soirée Miss Cow-Girl Atlantique (vendredi), le Party des duchesses (samedi) et le défilé western (dimanche).

La programmation complète est disponible au festivalwesternnb.com. n