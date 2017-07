Une cinquantaine de lobbyistes au N.-B., dont Shawn Graham

Une cinquantaine de personnes figurent au nouveau registre provincial des lobbyistes en dépit des ratés de son système informatique.

Le premier registre des lobbyistes du Nouveau-Brunswick est accessible au public en ligne depuis samedi.

Tous ceux dont le travail rémunéré est d’influencer les décisions des élus provinciaux et de la fonction publique pour le compte d’une société ou d’un groupe sans but lucratif doivent s’inscrire au registre.

Le plus connu des lobbyistes déjà inscrits au registre est sans aucun doute l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Shawn Graham.

L’ex-élu libéral y figure à titre de consultant pour le géant de la bière Molson Coors et la forestière Fornebu Lumber de Miramichi.

M. Graham compte également parmi ses clients l’entreprise CP Homes du Texas et la société chinoise AKD International.

CP Homes est spécialisée dans le logement et les services aux aînés. AKD International opère notamment une école internationale en Chine créée en partenariat avec la province et qui utilise les programmes d’études du Nouveau-Brunswick.

L’ancien député libéral Bertin LeBlanc, qui faisait partie de l’équipe de campagne du premier ministre Brian Gallant, est également inscrit au registre.

M. LeBlanc travaille pour Ogtjoosn Mi’kmaq First Nation LP, une société de la Première Nation de Indian Island qui oeuvre dans le domaine de l’énergie et des ressources naturelles.

L’ancien PDG d’Alcool NB et ex-directeur général du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Dana Clendenning, fait partie du registre à titre de représentant de géant international du tabac British American Tobaco Group, de l’entreprise Labatt Brewing Company et du groupe sans but lucratif MADD Canada (Mères contre l’alcool au volant).

Dallas McCready, un ancien sous-ministre au sein du cabinet du premier ministre David Alward, est enregistré au registre à titre de lobbyiste pour l’entreprise d’ingénierie Inversa Systems de Fredericton.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Fredericton, Krista Ross, le directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Louis-Philipe Gauthier, et directeur de la Fédération canadienne des contribuables en Atlantique, Kevin Lacey, figurent également au registre.

La pétrolière albertaine TransCanada, qui souhaite construire un oléoduc pour transporter le pétrole de l’Ouest canadien jusqu’aux raffineries de l’est du pays et au port de Saint-Jean, compte trois lobbyistes inscrits, Justin Robichaud, Patrick Lacroix et Louis Bergeron.

Les lobbyistes avaient jusqu’au 1er juillet pour s’inscrire au registre et ne pas courir le risque de recevoir une amende pouvant aller jusqu’à 25 000$.

En raison du peu d’inscrits et de certains problèmes informatiques, le commissaire à l’intégrité, Alexandre Deschênes, a cependant repoussé la date limite au 1er octobre.