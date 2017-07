Des drogués blessent leur animal pour obtenir des opioïdes des vétérinaires

Les gens qui souffrent de dépendances aux médicaments antidouleurs, comme les analgésiques et les opioïdes, sont prêts à aller très loin pour obtenir leur drogue. Plusieurs médias américains rapportent que des gens vont jusqu’à blesser leur animal de compagnie pour faire main basse sur une prescription d’un vétérinaire. Est-ce que le phénomène a atteint le Nouveau-Brunswick? L’Acadie Nouvelle a pris le pouls de la situation.

Le Dr George Whittle a pratiqué la médecine vétérinaire pendant 33 ans avant de prendre sa retraite, il y a quelque semaine. Aujourd’hui il est directeur de l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick.

Au cours de sa longue carrière, il n’a jamais vu aucun de ses clients blesser intentionnellement leur animal de compagnie, à l’exception peut-être d’adolescents qui ont fait respirer de la marijuana à leur chien ou à leur chat pour voir qu’elle allait être leur réaction.

«Certainement, au cours de ma carrière, je me suis rendu compte à quel point les gens aiment leurs animaux. Évidemment, il y a des cas de maltraitance d’animaux, mais c’est une très faible partie de la population. Je ne crois pas que les gens que j’ai vus au cours des années auraient intentionnellement fait mal à leur animal», a avancé à l’Acadie Nouvelle le Dr Whittle.

Les vétérinaires ont le droit de prescrire et de vendre des médicaments sous ordonnance à leur clinique. Ce sont des professionnels qui peuvent bien juger une situation. Si une personne tente de leur soutirer une prescription qu’elle ne compte pas utiliser pour leur animal, les vétérinaires sont généralement capables de voir clair dans leur jeu.

«Les vétérinaires voient beaucoup de choses au cours de leur carrière. Nous ne faisons pas seulement affaire avec les animaux, mais aussi les clients et leurs familles. Alors nous sommes assez accoutumés à analyser les situations. Je ne crois pas que quelque chose dans le genre pourrait se produire sans signaux d’avertissement», a précisé le médecin vétérinaire.

Plusieurs cliniques vétérinaires font par ailleurs le choix de ne pas stocker des antidouleurs pour ne pas attirer les voleurs qui pourraient être tentés de dérober des médicaments. Ils dirigent plutôt les propriétaires des animaux auxquels ils ont prescrit des stupéfiants à un pharmacien.

«C’est pour éviter qu’une clinique ait une armoire pleine de médicaments et qu’elle soit un endroit attrayant pour un voleur. Je ne crois pas que c’est un gros problème au Nouveau-Brunswick, mais ça peut l’être dans d’autres provinces. Même si des cliniques n’ont pas de substances intéressantes pour ces personnes, des gens pensent qu’il pourrait y en avoir et entrer par effraction, faire beaucoup de dommage pour finalement trouver qu’il n’y a rien à voler».

Dennis Abud est membre du conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Il possède aussi deux pharmacies à Dieppe. Il explique que grâce au système du dossier de santé électronique (DSÉ), il est facile de voir lorsqu’une personne tente d’utiliser une prescription d’un médecin à plus d’une reprise, mais l’histoire est différente pour le monde animalier.

«Avec les humains, c’est facile à prévenir avec le DSÉ. C’est facile d’aller voir si les gens ont obtenu un médicament. Justement, c’est arrivé récemment. Il y avait un monsieur pour qui on savait qu’il y avait un problème. On a vérifié et effectivement, il avait utilisé sa prescription dans une autre pharmacie. Mais, pour les animaux, c’est plus compliqué parce qu’ils ne sont pas dans le DSÉ», a souligné le pharmacien.

Il existe donc des moyens de contourner le système avec une prescription d’un vétérinaire. On ne les expliquera pas ici, pour des raisons évidentes. Cependant, les antidouleurs pour les animaux sont rarement prescrits, d’après ce que peut observer M. Abud.

«Vraiment, pour la douleur, je n’en vois pas beaucoup chez nous. On voit plus des médicaments pour les yeux des chiens ou pour des chiens nerveux. Pour la douleur, franchement, je n’en vois pas beaucoup».