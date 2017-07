Shediac en mode Festival du homard

Le Festival du homard de Shediac commence mercredi soir et se poursuit jusqu’à dimanche. Les organisateurs promettent des activités pour toute la famille et espèrent entre autres battre le record de la plus longue guédille de homard de l’histoire.

Le site du festival bourdonnait d’activité mardi après-midi, mardi après-midi lors du passage du journal, à la veille du coup d’envoi. De nombreuses personnes étaient à pied d’oeuvre pour s’assurer de mettre en place les nombreux morceaux de ce grand casse-tête.

Dans l’aréna, plusieurs bénévoles s’affairaient à faire cuire le long pain qui servira à tenter de battre le record de la plus longue guédille de homard, mercredi lors de l’ouverture officielle.

Comme l’explique le coprésident du festival, Edgar LeBlanc, le sandwich devra être plus long que prévu parce qu’un restaurant du New Hampshire a établi une nouvelle marque le mois dernier avec une guédille de 159 pieds (soit près de 40 pieds de plus que le record établi en 2016 à Charlottetown).

«Au début, parce que c’était le 150e du Canada, on voulait en faire un de 150 pieds. Cela aurait battu le record. Mais quand on a vu ce qu’ils ont fait (aux États-Unis), on a changé notre stratégie.»

Il se garde bien de révéler la taille prévue de la guédille. Le verdict sera rendu ce soir, à 19h. Les billets pour cette dégustation seront disponibles à la porte pour la somme de 25$.

Edgar LeBlanc mentionne d’ailleurs que les amateurs de homard n’ont pas à s’inquiéter; ils ne devront pas se ruiner pour s’en procurer malgré les prix élevés du crustacé cette année.

Avec l’aide de l’un de ses commanditaires majeurs, le Shediac Lobster Shop, il a réussi à maintenir les prix de l’édition 2016. Le resto du festival offrira par exemple le repas au homard à 18$ et la guédille à 10$ (ou deux pour 15$).

«On ne veut pas être dans le rouge et on veut faire un petit profit, mais on n’est pas ici pour faire du gros profit», confie-t-il.

Retour des activités incontournables

Les festivaliers peuvent s’attendre à retrouver les activités qui ont fait le succès de cet événement en croissance.

Les manèges seront de retour et de nombreux concerts seront présentés sur le site du festival. Le gigantesque souper rassemblant 1000 personnes (et 1000 homards) aura lieu sur la rue Main dimanche.

Certains volets prennent du galon. C’est le cas de la soirée de dégustation de bières artisanales «Ales and Tails» et de l’événement gastronomique «Corks and Claws», présentés respectivement vendredi et samedi.

Ces soirées très courues, qui avaient eu lieu dans le centre multifonctionnel l’année dernière, se mettront en branle à l’aréna cette année. Comme l’explique Edgar LeBlanc, ce changement a permis de doubler le nombre billets vendus pour l’événement du samedi soir.

«On vendait les billets en moins de 45 minutes. C’était moins de 250 personnes. Ici, on vient dans l’aréna et on va avoir 500 personnes. On a un beau décor qui est en train d’être monté avec des lumières et tout ça. Ça va être bien. Le monde ne va pas s’apercevoir qu’ils sont dans un aréna.»

Au moment d’écrire ces lignes, mardi en fin d’après-midi, la soirée gastronomique était à guichets fermés et il ne restait que quelques billets pour la dégustation de bières de microbrasseries.

Les amateurs de bières qui ne pourront prendre part à cette dégustation peuvent se consoler; les produits de deux microbrasseries de la région, soit Flying Boats et Pumphouse seront vendus sur le site pendant toute la durée du festival. Il s’agira d’une première.

Pour plus de détails sur le Festival du homard de Shediac et pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur ce site web: www.shediaclobsterfestival.ca.